LA GACETA Literaria 1949-2026

Después de la etapa fundacional vendría un período en el que se agregaría un enorme grupo de destacados representantes de las más diversas artes y disciplinas de nuestra provincia, de nuestro país e, incluso, de distintos países mundo (Augusto Roa Bastos, Rafael Alberti, María Teresa León, Yannis Ritsos, Carmen da Silva, Wolfgang Luchting y Lajos Szalay, entre otros). Jorge B. Rivera describe claramente ese proceso y las características que fue adquiriendo LGL en su libro El periodismo cultural (Paidós, 1995): “El crecimiento de la página permitió la inserción orgánica de escritores e intelectuales de la región como Julio Ardiles Gray, María Eugenia Valentié, David Lagmanovich, Hugo Foguet, pero también una abundante presencia de extrarregionales, que reúne entre 1956 y 1961 sobre todo a escritores jóvenes… Se puede afirmar que la muestra que ofrece La Gaceta es abarcativa de ideologías, estéticas y tendencias de mediados de los ’50. Está presente, por ejemplo, el ‘’grupo” de Poesía Buenos Aires (Raúl Gustavo Aguirre, Rodolfo Alonso, Ramiro de Casasbellas), pero también el de la revista Contorno (Ismael y David Viñas, Noé Jitrik), de Letra y línea (Julio Llinás) y otras figuras de circulación más variada, como Alejandra Pizarnik, Ernesto Schoo, María Elena Walsh y César Fernández Moreno… Figuras características de Sur y La Nación, como Alberto Girri, Elizabeth Azcona Cranwell, H. A. Murena y otros, tienen una presencia igualmente regular en la página cultural del diario tucumano, lo que establece una suerte de equilibrio entre ambos universos… La zona crítica y ensayística ofrece una agenda equilibrada de temas ‘nuevos’ y ‘clásicos’, aunque tal vez uno de los rasgos modernizadores del suplemento resida, en algunos casos, en la infiltración de nuevas concepciones teóricas”.