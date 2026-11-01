Tres propuestas de cine para este domingo en Tucumán: dónde y a qué hora se proyectarán

“Escondida en mi cabeza” es la película argentina dirigida por Lucas Vivo García Lagos que se verá en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), a las 20. Un mismo día, Erni rompe con su novia, pierde su trabajo e invierte toda su indemnización en bitcoins, pero un accidente lo deja en coma; despierta 14 años después sin recordar la contraseña. Para recuperar la fortuna y sostener a su familia endeudada, debe volver sobre su propio pasado.
A la misma hora, en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, estacionamiento propio) se proyectará el documental de Lance Bangs, “Breadcrumb Trail”, que sigue a la banda norteamericana Slint en el proceso de realización de su disco más importante “Spiderland”, con material inédito de la grabación y de recitales.
Además, “El joven Frankenstein” -foto-, de Mel Brooks, abrirá esta noche a las 21 el ciclo Cine en el Living que tendrá lugar en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), que todos los domingos presentará clásicos del humor nostálgico. Protagonizada por Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris Leachman y Madeline Kahn, la película constituye una de las parodias más brillantes a los filmes de terror con entrañables personajes.