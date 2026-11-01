Tres propuestas de cine para este domingo en Tucumán: dónde y a qué hora se proyectarán

“Escondida en mi cabeza” es la película argentina dirigida por Lucas Vivo García Lagos que se verá en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), a las 20. Un mismo día, Erni rompe con su novia, pierde su trabajo e invierte toda su indemnización en bitcoins, pero un accidente lo deja en coma; despierta 14 años después sin recordar la contraseña. Para recuperar la fortuna y sostener a su familia endeudada, debe volver sobre su propio pasado.