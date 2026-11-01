OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: héroes nacionales
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs

Desde hace un tiempo ha cobrado vigencia el tema de los “héroes nacionales” y el Congreso de la Nación ha aprobado por ejemplo, que se honre de esta manera a Estanislao López, caudillo santafesino, de larga actuación. Los jujeños lo pidieron para Manuel Arias (lo que no lograron). Tucumán por su parte, solicita el mismo tratamiento para don Bernabé Aráoz, que entiendo ya cuenta con media sanción. Héroe, según el diccionario, es “una persona o personaje que destaca por realizar una acción abnegada, una virtud sobresaliente o una hazaña extraordinaria en favor de una causa noble.” No discuto el protagonismo de Aráoz en la “gloriosa Batalla de Tucumán” primer gobernador de la provincia y su acción para lograr la reunión del Congreso de1816. Sin duda, es una figura muy destacada en nuestra historia. No obstante, salteños, santiagueños y catamarqueños han puesto en duda que fuera “defensor del  federalismo” por su actuación en apoyo a Güemes y en la  formación de la República de Tucumán. En esta búsqueda de héroes, me pregunto ¿quién recuerda a los jóvenes adolescentes que pelearon en la Guerra de la Independencia, que tomaron las armas sin preparación militar; a los pardos y morenos que engrosaban los ejércitos patriotas y que murieron ignorados en esos enfrentamientos? No es atribución del Congreso imponer la designación de un prócer, sin consultar a las instituciones  donde están representados los investigadores, como la Academia Nacional de la Historia o las Juntas de Estudios Históricos provinciales. Se corre el riesgo de que cada provincia quiera su “héroe nacional” y se abran las puertas a polémicas y rencores que siempre existieron sobre la acción los caudillos de cada localidad. Sugiero que en vez de pedir esta declaratoria “con fuerza de ley” nos esforcemos para solemnizar el 24 de septiembre, día de la Batalla del Campo de la Ciudadela, que fue un hecho de importancia nacional, ya que decidió el curso de la guerra de la Independencia, triunfo que fue ratificado en Salta. No propongo un nuevo feriado, sino suprimir el de la Vuelta de Obligado en orden a la importancia de Tucumán. Considero que nuestra función como historiadores es dar a conocer los hombres con sus luces y sombras y sus acciones en la  historia de Tucumán y Argentina.

Elena Perilli de Colombres Garmendia

perillielena059@gmail.com

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