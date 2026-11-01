La IA y el futuro de la literatura

El proceso de “sacar” lo oculto en nosotros (nuestras “oscuridades interiores” -deseos, frustraciones, traumas, fantasmas, obsesiones-) y ponerlo en nuestros personajes y sus acciones funcionaría como en el psicoanálisis, sólo que el liberador, en lugar del psicoanalista, sería un ente inventado por uno mismo. O conviene decir: el liberador sería el impulso creativo; el personaje y sus acciones resultarían una especie de cristalización de la catarsis. Lo habría confesado Flaubert: “Madame Bovary soy yo”. En un reciente reportaje, en la revista Letralia, el escritor Alejandro Bovino Maciel expresó que para él hacer literatura “es el mejor modo de hablarme a mí mismo sin tener que pagar una terapia”, y conste que Bovino Maciel es psiquiatra. Existirán, desde luego, grados, grises, y niveles de autorreconocimiento o aceptación, y excepciones, pero se advierte con bastante claridad que por lo menos en lo atinente a los personajes psicológicamente más fuertes algo de eso pasa. Pero debemos añadir algo más sobre esa catarsis: ella guardaría una estrecha relación con la pasión con que escribimos. La pasión constituiría una condición básica para que se produzca la catarsis y, a su vez, la segunda alimentaría a la primera. Catarsis y pasión mantendrían un vínculo indisoluble en el acto de escribir. “Escribir con las tripas”, una metáfora válida tanto para la pasión como para la catarsis. Saber dónde radica la causa y dónde el efecto excede al propósito de esta nota, y además, en esas honduras de la mente no me meto.