Las transformaciones

Cuidado al entrar, el nuevo libro de Patricia Ratto, reúne una serie de cuentos en los que lo imposible se lee como parte de lo real. La ficción hace posible lo imposible: ese viento que arrasa irrumpe en la imaginación del lector y de la realidad narrada. Ratto introduce animales, olores, alas, objetos que trastocan la realidad en diversos lugares. Los cuentos suceden en patios, puertos, espacios íntimos, ciudades, espacios exóticos y también reconocibles. La autora interviene lo cotidiano y lo convierte en algo extraño y perfectamente comprensible. Los cuentos ponen en escena lo extraordinario en el marco de lo más ordinario. No hay portales ni umbrales que nos trasladen a lo surreal. Ratto observa la vida diaria de sus personajes y ve en los intersticios aquello que se ha convertido en otro.