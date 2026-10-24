Máxima tensión: miles de franceses volvieron a las calles y el Gobierno desplegó 70.000 policías

Francia volvió a vivir una jornada de fuerte movilización social, con miles de estudiantes, trabajadores y representantes de los Chalecos Amarillos en las calles para reclamar respuestas del Gobierno de Emmanuel Macron. La protesta, atravesada por el malestar por el costo de vida y las demandas educativas, estuvo acompañada por un amplio operativo de seguridad que incluyó el despliegue de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país.