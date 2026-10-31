Horóscopo: ¿cuáles son los signos más dramáticos y quién ocupa el primer puesto?

De acuerdo con las características que analiza el sitio Horóscopo Negro, hay cinco signos que se destacan por su personalidad intensa y su manera particular de afrontar las relaciones. Leo encabeza la lista, seguido por Piscis, Aries, Géminis y Escorpio. En el otro extremo aparecen aquellos que prefieren evitar los enfrentamientos y mantener la tranquilidad.