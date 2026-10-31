Dalma Maradona fue tajante sobre la interna familiar: reveló el motivo por el que no habrá reconciliación

Al ser indagada sobre las celebraciones pasadas y la ausencia de su padre, la actriz rescató la faceta festiva de Diego y remarcó lo duro que resulta atravesar este aniversario desde su partida: “Todos, porque era una persona a la que le gustaba mucho conmemorar tanto sus cumpleaños como los nuestros. Se armaba una fiesta espectacular, porque le gustaba mucho bailar, cantar y todo lo que tiene que ver con celebrar. Es un momento difícil, porque la verdad que hace seis años es una fecha muy complicada, pero trato de agarrarme de estas cosas que vienen desde el amor absoluto”.