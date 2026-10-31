Dalma Maradona fue tajante sobre la interna familiar: reveló el motivo por el que no habrá reconciliación
A la salida de un programa especial en homenaje al Diez, la actriz expuso el duro presente con sus tías y su hermana Jana, el impacto del proceso judicial a poco de la sentencia y las razones por las que ve imposible un reencuentro.
Resumen para apurados
- Durante el cumpleaños de su padre, Dalma Maradona descartó en Buenos Aires reconciliarse con su familia debido a las diferencias en el juicio por la muerte del astro.
- El quiebre se profundizó tras el pedido de los abogados de Jana Maradona para absolver al psicólogo Carlos Díaz, postura que desató el malestar de la querella de Dalma y Gianinna.
- La ruptura parece definitiva de cara a la sentencia del 22 de diciembre, consolidando divisiones irreconciliables entre los herederos mientras concluye el proceso judicial.
A la salida de “Dona Streaming”, el programa especial que reunió a familiares, periodistas y amigos de Diego Maradona en el día de su cumpleaños, Dalma Maradona dejó por un breve momento los homenajes y recuerdos profundos para poner su atención en la coyuntura, en las vicisitudes que aún continúan posteriores a la muerte de su padre. En una respuesta tajante, la hija del astro analizó el futuro del resto de la familia y cómo una recuperación del lazo con su hermana y sus tías sería muy complicado.
En la jornada en que el capitán habría cumplido 66 años, Dalma profundizó en los tajos y las rupturas que la partida de su padre dejó y puso palabras a la experiencia de una fecha que aún sigue siendo difícil. A la salida del homenaje íntimo organizado por el proyecto de Lalo Maradona y su hijo Coty, la actriz habló brevemente con América TV y dejó aclaraciones que sellaron un aniversario de recuerdo, pesar y una situación familiar que parecería no recomponerse.
Dalma Maradona habló de cuál fue su festejo favorito junto a su padre
Antes de comenzar, la hija de Maradona dio aviso de que el tiempo no sobraba: “Tengo el acto de mi hija y los que son padres saben lo que es. Está esperando para que yo la lleve y no me lo puedo perder”. Con esa aclaración de por medio, accedió a responder una sola pregunta, que luego se convirtieron en varias.
Al ser indagada sobre las celebraciones pasadas y la ausencia de su padre, la actriz rescató la faceta festiva de Diego y remarcó lo duro que resulta atravesar este aniversario desde su partida: “Todos, porque era una persona a la que le gustaba mucho conmemorar tanto sus cumpleaños como los nuestros. Se armaba una fiesta espectacular, porque le gustaba mucho bailar, cantar y todo lo que tiene que ver con celebrar. Es un momento difícil, porque la verdad que hace seis años es una fecha muy complicada, pero trato de agarrarme de estas cosas que vienen desde el amor absoluto”.
Dalma Maradona fue tajante sobre la posibilidad de reconciliación
Sin embargo, el punto de mayor tensión en la conversación llegó al abordar el presente de los lazos familiares y las constantes diferencias que quedaron expuestas tras el proceso judicial por la muerte del mito futbolístico. Al preguntarle directamente si imaginaba un futuro donde la familia pudiese reunirse y sanar las grietas —especialmente en referencia a la distancia con su hermana Jana—, Dalma fue categórica al fulminar cualquier expectativa de reconciliación: “Si imagino a lo que vas, no”. Ante la insistencia sobre el rol de la marca Maradona en la discordia, concluyó con una frase contundente: “No, las marcas no, el juicio”.
Las declaraciones de la actriz se producen en un contexto atravesado por las recientes rispideces judiciales dentro del entorno familiar, marcadas por la estrategia letrada de Jana Maradona al pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz, una postura que generó malestar en la querella de Dalma y Gianinna. En medio de la sensibilidad que rodea la inminente sentencia fijada para el 22 de diciembre, Dalma reafirmó la necesidad de buscar justicia por la memoria de su padre y la imposibilidad de saldar una fractura que hoy parece definitiva.