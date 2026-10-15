La dura acusación de Dalma Maradona contra Jana por el juicio de Diego Maradona: "De traicionera no se vuelve"
La hija de Diego Maradona cuestionó a su hermana menor por la decisión de pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz durante los alegatos del juicio. En una serie de publicaciones, recordó el rol que le atribuye al profesional y lanzó duras frases contra Jana.
Resumen para apurados
- Dalma Maradona cruzó a su hermana Jana tras pedir su defensa la absolución del psicólogo Carlos Díaz en los alegatos del juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina.
- Díaz está imputado por homicidio simple con dolo eventual. Dalma sostiene que el terapeuta aisló a Maradona y coordinó restricciones de visita familiares antes de su deceso.
- La fractura expone discrepancias en la querella familiar, mientras el tribunal analiza los alegatos finales para determinar las responsabilidades penales en el fallecimiento.
El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a dejar al descubierto las diferencias entre sus hijas. Dalma Maradona expresó su enojo en redes sociales después de que Félix Linfante, abogado de Jana, solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz durante los alegatos. La actriz cuestionó la decisión y vinculó el pedido con las indicaciones que, según su relato, el profesional les había dado a las mujeres de la familia durante la última etapa de vida de su padre.
En una serie de publicaciones, Dalma aclaró que sus mensajes estaban dirigidos a su hermana menor y lanzó duras frases contra su postura en la causa. “¡INENTENDIBLE POR DONDE SE LO MIRE!”, escribió al referirse al pedido de absolución. También defendió la posición que comparte con Gianinna y aseguró que ambas seguirán reclamando justicia por su padre.
Por qué Dalma Maradona apuntó contra Jana tras el pedido de absolución de Carlos Díaz
La tensión entre las hermanas se profundizó después de que Félix Linfante, representante legal de Jana Maradona, pidiera la absolución de Carlos Díaz, el psicólogo y especialista en adicciones que llegó al juicio imputado por homicidio simple con dolo eventual.
Al conocer la solicitud, Dalma publicó un mensaje en el que cuestionó los motivos por los que alguien pediría que el profesional fuera absuelto. En su descargo, recordó que, según su versión, Díaz les había indicado a ella, a Gianinna, a Jana y a Verónica Ojeda que dejaran de visitar a Diego Maradona.
“Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta de que el único fin de ese pedido era aislarlo”, escribió.
Luego, apuntó contra las declaraciones que, según señaló, el psicólogo había realizado durante el proceso judicial: “Un tipo que dice que está caga... de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando... ¿CÓMO PODÉS PEDIR SU ABSOLUCIÓN? ¿Por qué harías algo así?”.
La actriz acompañó su publicación con una referencia a su postura frente a la causa y una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “¿Yo? ¡Siempre del mismo lado! ¡MI TESORO ES NUNCA HABER TRANSADO CON ESOS HDP!”, manifestó junto al tema Queso ruso, que incluye la frase “fijate de qué lado de la mecha te encontrás”.
Dalma aclaró que sus mensajes estaban dirigidos a Jana Maradona
Después de que sus publicaciones generaran distintas interpretaciones, Dalma decidió aclarar públicamente a quién se refería y cuál era el motivo de su enojo. “¡Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz! ¡INENTENDIBLE POR DONDE SE LO MIRE!”, escribió.
A continuación, volvió sobre las indicaciones que, según su testimonio, el psicólogo les había dado a las mujeres cercanas a Maradona durante sus últimos meses de vida. “¡Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Gianinna, a Verónica (Ojeda) y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento!”, afirmó.
En otra historia, Dalma señaló una coincidencia que consideró relevante dentro del proceso judicial. Según planteó, el abogado de las hermanas de Diego Maradona también habría solicitado la absolución de Díaz.
“Y da la casualidad que lo mismo que pide Jana para Díaz, lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Para entender más, me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá. ¿DICHO POR ÉL???”, expresó. De esta manera, la actriz relacionó ambos pedidos y cuestionó el lugar que el psicólogo ocupó en el entorno de su padre.
“De ser mala leche y traicionera no se vuelve”: el duro descargo de Dalma
Dalma continuó con sus críticas y sostuvo que, más allá de las diferencias que pueda tener con su hermana, no está dispuesta a negociar su postura respecto de la búsqueda de justicia por la muerte de Diego Maradona. “Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ! Ahí yo no transo!”, escribió.
Luego, agregó: “O de última blanqueá de qué lado estás así es todo más fácil! Y ahí te bancarás la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.
En otra publicación, cuestionó las interpretaciones sobre lo ocurrido durante los últimos días de vida de su padre y afirmó: “La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron y que nadie puede corroborar para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser!”.
La actriz cerró ese mensaje con otra frase contundente: “¡No se puede tener moral selectiva!”. También cuestionó la decisión de pedir la absolución del psicólogo durante los alegatos y escribió: “Y tampoco podés fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, ¡te salta la ficha!”.
En el mismo descargo, añadió: “De sorepresa y sin aviso previo, cag... en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene, ¡de eso no se vuelve!”.
Qué dijo Dalma sobre su relación con Gianinna y la búsqueda de justicia por Maradona
En el tramo final de sus publicaciones, Dalma también defendió el vínculo que ella y Gianinna construyeron con su padre y rechazó las críticas que, según expresó, reciben por su lugar en la familia.
“¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Porque deberíamos sentir culpa por eso? ¡No hay nada que nos dé más orgullo! ¡No nos busquen por ahí!”, manifestó.
A continuación, reafirmó su compromiso con la causa judicial: “Pero si hay algo de lo que estamos seguras, ¡es que NADA NI NADIE nos va a impedir PEDIR LA JUSTICIA QUE NUESTRO PAPÁ MERECE!”.
Por último, agradeció los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores: “Y gracias a todos los que me leen y me mandan mensajes, ¡a los que se nos acercan para darnos fuerza! ¡Sabemos que no estamos solas!”.
El rol de Carlos Díaz en el juicio por la muerte de Diego Maradona
El enfrentamiento entre las hermanas se produjo durante los alegatos del juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que Carlos Díaz llegó imputado por homicidio simple con dolo eventual.
El pedido de absolución fue formulado por Félix Linfante, abogado de Jana Maradona. La solicitud generó el rechazo público de Dalma, quien cuestiona el papel que habría tenido el psicólogo durante la última etapa de vida de su padre.
Según el planteo de la hija mayor de Maradona, Díaz les habría indicado a las mujeres de la familia que dejaran de visitarlo porque necesitaba espacio para respetar el tratamiento. Para Dalma y Gianinna, esa decisión habría contribuido al aislamiento de su padre respecto de su entorno más cercano.
La solicitud de absolución y las críticas de Dalma exponen las diferencias que existen dentro de la familia en torno a las responsabilidades que se investigan en la causa. El planteo de la defensa, sin embargo, no implica por sí mismo una resolución judicial: corresponde al tribunal evaluar los argumentos presentados durante el proceso.