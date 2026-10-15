La dura acusación de Dalma Maradona contra Jana por el juicio de Diego Maradona: "De traicionera no se vuelve"

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a dejar al descubierto las diferencias entre sus hijas. Dalma Maradona expresó su enojo en redes sociales después de que Félix Linfante, abogado de Jana, solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz durante los alegatos. La actriz cuestionó la decisión y vinculó el pedido con las indicaciones que, según su relato, el profesional les había dado a las mujeres de la familia durante la última etapa de vida de su padre.