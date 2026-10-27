Con revelaciones de Dubái e invitados estelares, la familia Maradona lanza su propio canal de streaming

Cuando integraba la Cuarta División y comenzaba a entrenar con la Primera conducida por Néstor Gorosito, sufrió una rotura de ligamentos cruzados durante un partido contra San Lorenzo en el Bajo Flores. Pese a regresar a las canchas un año después y registrar pasos por Estudiantes de Caseros y una prueba en Orlando City de Estados Unidos, decidió retirarse de la práctica competitiva a los 24 años.