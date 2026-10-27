Con revelaciones de Dubái e invitados estelares, la familia Maradona lanza su propio canal de streaming
Jorge Raúl "Coty" Maradona y su padre Raúl "Lalo" Maradona estrenan este 30 de octubre "Dona Stream" por YouTube. Una historia que cruza el retiro joven del fútbol, el oficio de martillero público y recuerdos inéditos junto al ídolo argentino.
Resumen para apurados
- Raúl "Lalo" y Jorge "Coty" Maradona estrenan el 30 de octubre "Dona Stream" en YouTube para homenajear a Diego Armando Maradona en el aniversario de su nacimiento.
- El proyecto se gestó hace dos años junto a una productora privada. Incluirá recuerdos inéditos de la estadía en Dubái, anécdotas íntimas y objetos históricos de la familia.
- El canal busca adaptar el legado de Maradona a los formatos digitales y mantener viva su memoria mediante testimonios directos de su círculo íntimo e invitados estelares.
La fecha de estreno coincide con el aniversario del nacimiento del astro argentino, quien cumpliría 66 años. La emisión especial de debut contará con la participación anunciada de Dalma y Gianinna Maradona, Guillermo Coppola, Claudio Caniggia, Martín Palermo, Sebastián Vignolo y Daniel Arcucci, además de presentaciones musicales a cargo de Juanse y Rolo Sartorio, líder de La Beriso.
El proyecto surgió originalmente hace dos años, pero tomó su forma definitiva en los últimos tres meses a partir de la alianza con una productora privada. Según explicaron sus impulsores, el espacio busca mostrar la sencillez cotidiana del clan maradoniano y rescatar vivencias de la infancia, las tradicionales reuniones navideñas de 70 primos en la casa de la abuela e hitos mediáticos como la trastienda del programa La Noche del Diez.
La vida de "Coty" Maradona
Detrás del proyecto de streaming se destaca la historia de reconversión personal de Jorge Raúl "Coty" Maradona. Tras vivir su infancia en Canadá, tomó dimensión real del peso de su apellido a los 12 años, al presenciar la despedida de su tío en la Bombonera.
Apasionado por el fútbol al igual que su padre, quien vistió las camisetas de Boca Juniors, Granada y clubes de Norteamérica, realizó las divisiones inferiores en Argentinos Juniors jugando como volante central.
Cuando integraba la Cuarta División y comenzaba a entrenar con la Primera conducida por Néstor Gorosito, sufrió una rotura de ligamentos cruzados durante un partido contra San Lorenzo en el Bajo Flores. Pese a regresar a las canchas un año después y registrar pasos por Estudiantes de Caseros y una prueba en Orlando City de Estados Unidos, decidió retirarse de la práctica competitiva a los 24 años.
Impulsado por su madre a priorizar la formación académica, se recibió de martillero público y corredor inmobiliario, profesión que ejerce en la actualidad de forma paralela a la gestión de su propia barbería, llamada "Herencia".
La convivencia en Dubái con el Diego
Durante su etapa de transición deportiva, "Coty" compartió un mes y medio a solas con Diego en Dubái, mientras el excapitán de la Selección Argentina se desempeñaba como embajador deportivo en Emiratos Árabes Unidos. Durante esa estadía compartieron rutinas de entrenamiento en doble turno y jornadas cotidianas en un entorno de estricta tranquilidad.
En sus testimonios, "Coty" remarcó la paz con la que su tío vivía en Medio Oriente, donde podía salir a la calle sin la presión mediática ni el asedio constante característico de la Argentina.
Respecto a ese período, consideró que marcharse de Emiratos Árabes fue uno de los mayores errores en la vida del ídolo. Asimismo, valoró el desafío que enfrentó su padre "Lalo" Maradona al construir una carrera propia frente a la permanente comparación futbolística con su hermano.
Tesoros familiares de los Maradona y el legado en formato digital
El ciclo de streaming exhibirá también objetos de colección conservados por la familia, entre los que figuran camisetas de la Copa Libertadores jugada por "Lalo" y una casaca blanca del Nápoli obsequiada por Diego.
Con el estreno de Dona Stream, la familia Maradona busca encauzar el recuerdo del ídolo en el lenguaje de las plataformas digitales, preservando un perfil bajo y compartiendo su historia desde la perspectiva directa de sus protagonistas.