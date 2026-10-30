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“Siempre te llamaré genio”: el mensaje de un hincha tucumano en el homenaje de Boca a Diego Maradona

El club recreó llamadas telefónicas en las que simpatizantes de distintas generaciones le dicen al “Diez” cuánto lo extrañan. Óscar, de Tucumán, fue uno de ellos.

VIDEO EMOTIVO. Diego Maradona jugó 71 partidos con la camiseta de Boca y marcó 35 goles.
VIDEO EMOTIVO. Diego Maradona jugó 71 partidos con la camiseta de Boca y marcó 35 goles.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Boca eligió una manera especial de recordar a Diego Armando Maradona en el día en que hubiera cumplido 66 años. El club difundió un video en el que hinchas de distintos puntos del país recrean una llamada telefónica con el “10” para decirle cuánto lo siguen queriendo.

El homenaje reúne a simpatizantes de varias generaciones. Entre ellos aparece Óscar, un hincha tucumano, que le aseguró que lo que hizo por la gente nunca será olvidado. “Siempre te llamaré genio”, le dijo.

Manu confesó que no puede ver imágenes del ídolo sin emocionarse. “Desde que se fue mi viejo que no puedo ver algo tuyo sin emocionarme”, contó. Vicky, en tanto, aseguró que piensa en él y le habla siempre. “Vos ya sos eterno”, le dijo.

La mejor tarde en La Bombonera

Juan, de Entre Ríos, recordó el día en que vio a Maradona salir a la cancha de la Bombonera con la camiseta azul y oro, y lo definió como la mejor tarde de su vida. “Te extraño todos los días, Dieguito”, se despidió.

Maradona jugó 71 partidos oficiales con Boca en sus dos etapas, siempre como titular, y marcó 35 goles. Llegó en 1981 desde Argentinos Juniors y ese mismo año fue campeón del Metropolitano, en una delantera que compartió con Miguel Brindisi.

En 1995 volvió al club en medio de una enorme expectativa, en una segunda etapa que mezcló alegrías y frustraciones y que terminó con su retiro, en 1997. Casi 30 años después, los hinchas lo siguen llamando.

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