Alerta por falsas leches para bebés: detectaron productos adulterados que ponen en riesgo a recién nacidos

La marca informó que no se trata de un defecto de fabricación, sino de una falsificación que utiliza indebidamente la marca SanCor Bebé. “No se trata de toda la marca sino de un producto, formato y lote específico”, indicaron. El lote impreso que usa la fórmula apócrifa es L: Y010 F-011207643 en el formato en caja: no lata y no líquido. Como fecha de elaboración figura 10/01/2026 y, como fecha de vencimiento, 10/01/2027.