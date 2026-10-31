Alerta por falsas leches para bebés: detectaron productos adulterados que ponen en riesgo a recién nacidos

Resumen para apurados
- Autoridades emitieron un alerta en Buenos Aires tras secuestrar más de 500 cajas de leche infantil SanCor falsificadas y tóxicas en comercios y redes, con cinco imputados.
- El caso inició por denuncias de padres y de SanCor ante efectos adversos. Los envases apócrifos tenían cucharas impresas en 3D y toxinas seis veces sobre el límite legal.
- La Justicia investiga a los implicados mientras SanCor y los organismos sanitarios instan a revisar lotes y consultar al médico de inmediato si hubo consumo del producto.
Organismos de Nación y de la Provincia de Buenos Aires emitieron una alerta por la circulación de leche maternizada falsificada. El producto se encontró en zonas del sur del conurbano bonaerense, pero también se comercializaba desde plataformas digitales. La advertencia llamó a las familias a constatar la presencia de estos productos en sus hogares y abstenerse de consumirlos.
Supermercados chinos de la provincia de Buenos Aires exhibían el producto identificado como “Bebé 1 Advanced”, una fórmula que pertenece a la marca SanCor, pero que fue falsificada con otros componentes y que resultó en una mezcla no apta y peligrosa para el consumo humano, sobre todo, de bebés menores de seis meses de vida.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) indicó que la leche tiene un nivel de toxina seis veces superior al límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
Secuestros y allanamientos por la venta de leche falsa para bebés
Luego de recibir una serie de reclamos en Lomas de Zamora, Roque Pérez y Quilmes por efectos adversos luego del consumo, SanCor realizó una denuncia. En total, se analizaron las góndolas de 70 supermercados chinos para constatar la presencia del producto. Las cajas falsificadas estaban presentes en bajas cantidades en algunos de ellos.
La División de Investigaciones de la Policía Federal indicó que hay algunos distintivos para reconocer las cajas falsas. En primer lugar, hay una alteración en el color del paquete y en el troquelado del envase. También contienen cucharas medidoras diferentes a las originales que habrían sido realizadas mediante impresión 3D. Además, contienen leyendas mal escritas como “Adventencia” en vez de “Advertencia” o “oelico” en lugar de “oleico”.
El proceso de investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y de la fiscal Cecilia Incardona. Se realizaron 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. Se secuestraron más de 500 unidades de estos paquetes, una camioneta Kangoo, celulares, notebooks, dinero en efectivo y documentación. Como parte de los involucrados investigados, se señaló a dos personas argentinas, dos chinas y una paraguaya.
La publicación de SanCor Bebé
Esta mañana, antes del mediodía, SanCor publicó un comunicado en sus redes sociales. Según informaron, recibieron consultas respecto al aroma y color de un producto comprado en canales no oficiales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades de investigación.
La marca informó que no se trata de un defecto de fabricación, sino de una falsificación que utiliza indebidamente la marca SanCor Bebé. “No se trata de toda la marca sino de un producto, formato y lote específico”, indicaron. El lote impreso que usa la fórmula apócrifa es L: Y010 F-011207643 en el formato en caja: no lata y no líquido. Como fecha de elaboración figura 10/01/2026 y, como fecha de vencimiento, 10/01/2027.
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¿Qué hacer si tengo una caja falsa de SanCor Bebé?
La marca compartió también una serie de indicaciones e información para hacer la denuncia correspondiente:
1. No lo utilices
2. Conservá el envase y el producto, sin desecharlos ni manipular su contenido
3. Si tu bebé lo consumió, consultá con su pediatra. Si presenta síntomas como vómitos, diarrea, rechazo del alimento o decaimiento, acudí a una guardia médica y llevá el envase.
4. Comunicate con nuestro equipo de Atención al Consumidor al 0800-888-6568, indicando el número de lote y las características del envase.