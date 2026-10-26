Estafa piramidal: secuestraron en Tucumán cinco camionetas valuadas en $250 millones

Este fin de semana, la Secretaría de Comunicación Pública de la provincia de Tucumán informó el secuestro de cinco rodados valuados en $250 millones de pesos. La causa estaría vinculada a un sistema de estafa piramidal, según el cual las cinco camionetas habrían sido trasladadas a Tucumán.
La Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos Banda del Río Salí retuvo los vehículos y la causa judicial, según la Secretaría de Comunicación, sigue bajo análisis judicial. En la investigación por estafas estarían vinculadas dos empresas salteñas dedicadas a la actividad comercial con flotas de camionetas. Los rodados secuestrados quedaron vinculados al delito investigado.
Estafa piramidal y secuestro de camionetas
Marcos Morante, comisario principal y jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí, informó que el secuestro articuló un trabajo con la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta. Como resultado de la pesquisa, se dio con un esquema de estafa piramidal estilo Ponzi. Para continuar el proceso, se ordenaron numerosos allanamientos y secuestros en la provincia.
Según se informó a las dependencias de Tucumán, algunos vehículos que no pudieron encontrarse habrían sido trasladados a dicha jurisdicción. Por ello, se desplegó personal de la Brigada de Investigaciones. Estos fueron los responsables de dar con las camionetas de la marca Toyota, que se hallaron en diferentes días y en diferentes lugares. Las unidades, modelos de Hilux y SW4. quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
En tanto, sus conductores quedaron demorados y a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad. También se secuestró documentación de interés para la causa.
Estafa piramidal estilo Ponzi
El esquema Ponzi, también conocido como estafa piramidal, es un sistema de fraude financiero mediante el cual se promete a los inversores ganancias inmediatas y sin riesgo. Un operador ofrece rentabilidades altísimas que superan cualquier negocio real en el mercado, según explica el Banco Galicia.
“Aunque el enfoque de cada esquema es distinto, ambos conducen al mismo resultado: personas engañadas que pierden sus ahorros”, destacó la entidad financiera. El caso Generación Zoé fue uno de los ejemplos paradigmáticos. Un líder presentaba una organización como una academia que prometía rendimientos de entre el 7% y 10% mensual.
Las inversiones se usaban para hacer crecer la empresa, pero el modelo de negocio dependía de la llegada de nuevos inversores para pagar a quienes ya habían hecho un depósito. En 2022 el esquema cayó y su responsable fue detenido por fraude.