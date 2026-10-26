Estafa piramidal: secuestraron en Tucumán cinco camionetas valuadas en $250 millones

Según se informó a las dependencias de Tucumán, algunos vehículos que no pudieron encontrarse habrían sido trasladados a dicha jurisdicción. Por ello, se desplegó personal de la Brigada de Investigaciones. Estos fueron los responsables de dar con las camionetas de la marca Toyota, que se hallaron en diferentes días y en diferentes lugares. Las unidades, modelos de Hilux y SW4. quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.