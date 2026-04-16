Sancor pidió su propia quiebra tras fracasar el intento de sostener el concurso preventivo

Desde 2017, la empresa atravesó un proceso de deterioro que incluyó una fuerte caída en su producción y en su participación de mercado. Pasó de procesar alrededor de 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000, se desprendió de marcas emblemáticas de postres y yogures y redujo en media docena sus plantas de elaboración. A esto se sumó un conflicto de ocho meses con trabajadores nucleados en Atilra que profundizó la crisis.