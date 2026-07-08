Separaron a dos comisarios de la Policía Federal por el caso de coimas

Resumen para apurados
- La Policía Federal separó a dos comisarios en Tucumán tras el allanamiento de su sede el 7 de julio, investigados por cobrar coimas a tours de compras en las rutas del NOA.
- Siete efectivos fueron detenidos por Gendarmería en un operativo sorpresa. La causa se inició por denuncias de presuntos cobros ilegales a micros en la estratégica ruta 34.
- El peritaje de libros oficiales determinará nuevas responsabilidades. El caso expone la disputa por el control de fronteras y rutas clave del contrabando y narcotráfico.
La causa en la que se investiga el presunto cobro de coimas por parte de agentes de una fuerza de seguridad sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Después de que se allanara la sede de la Agencia Regional de la Policía Federal, dos comisarios fueron puestos en disponibilidad. Por el caso hay siete efectivos detenidos.
El fiscal federal santiagueño Pedro Simón inició una investigación luego de recibir varias denuncias que señalaban que policías federales cobraban coimas a tours de compras y a bagayeros para no controlarlos. Al reunir indicios suficientes, solicitó una serie de medidas que fueron autorizadas por el juez federal Sebastián Argibay.
El martes a la madrugada, efectivos de Gendarmería Nacional se presentaron sorpresivamente en el puesto de control. Allí decomisaron dinero en efectivo y mercadería de un micro que no había sido inspeccionado.
Por el caso fueron detenidos la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; y el cabo Mauro Nicolás Lazarte. Todos prestan servicios en esta provincia y son tucumanos de origen.
Según confiaron fuentes judiciales, los sospechosos fueron indagados por los funcionarios judiciales. Quienes declararon negaron las acusaciones y cuestionaron las supuestas irregularidades cometidas por los gendarmes durante el procedimiento. Además, habrían señalado que la investigación tendría como objetivo perjudicarlos para que Gendarmería se apodere del control de la ruta nacional 34, una vía estratégica para el narcotráfico y el contrabando.
Nuevo allanamiento
Gustavo Gallardo, periodista de El Liberal, informó que, por orden del juez Argibay, ayer se allanó la base de la Agencia Regional. Los gendarmes que llegaron desde Santiago del Estero requisaron las oficinas de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y de la Brigada de Investigaciones.
Según confiaron fuentes judiciales, entre los elementos secuestrados figuran el libro oficial de servicio, el libro del sargento de guardia, partes de controles vehiculares, el estado de cuarto y el libro de brigada. Todo ese material será sometido a pericias para determinar si existieron irregularidades y establecer el grado de participación de otros integrantes de la fuerza.
Después de que finalizaran las medidas, se confirmó que, por decisión de la cúpula de la Policía Federal, fueron puestos en disponibilidad los comisarios Alejandra Felisa Rejas y David Adrián Domínguez. Con el correr de los días se definirá su situación procesal.
Rejas es pariente directa del ex guardiacárcel Roberto Rejas, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Milagros Avellaneda y el asesinato de su hijo, Benicio. Los cuerpos de ambos nunca fueron encontrados. Su apartamiento generó sorpresa en los tribunales federales de Tucumán. La comisaria está a cargo de la división encargada de custodiar a los jueces federales, notificar medidas judiciales e informar sobre detenciones y allanamientos.