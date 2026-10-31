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El ejercicio que ayuda a fortalecer la espalda después de los 50 y se puede hacer en casa

Después de los 50 años, mantener una espalda fuerte es fundamental para conservar la movilidad y prevenir molestias. Especialistas destacan un movimiento sencillo, que puede realizarse en casa y no requiere equipamiento especial. ¿En qué consiste y cuáles son sus beneficios para la postura y la salud muscular?

Los dolores de espalda son más frecuentes en personas mayores de 50 años
Los dolores de espalda son más frecuentes en personas mayores de 50 años Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan a mayores de 50 años hacer en casa el ejercicio nadadores para fortalecer la espalda y frenar molestias asociadas a la edad.
  • El movimiento se realiza boca abajo alternando brazos y piernas sin equipamiento, activando la zona lumbar y el core ante la pérdida natural de masa muscular y flexibilidad.
  • Esta práctica de bajo impacto busca preservar la movilidad a largo plazo, aunque se aconseja consulta médica previa ante lesiones para garantizar una vejez activa y segura.
Resumen generado con IA

Mantener una espalda fuerte después de los 50 años es fundamental para conservar la movilidad, prevenir molestias y evitar dificultades en las actividades cotidianas. Con el envejecimiento, la pérdida progresiva de masa muscular y la disminución de la flexibilidad pueden afectar la estabilidad de la columna vertebral, por lo que incorporar actividad física adaptada a esta etapa de la vida resulta especialmente importante.

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Entre las alternativas para trabajar esta zona del cuerpo se destaca un ejercicio conocido como Swimming o «nadadores». Se trata de un movimiento que puede realizarse en casa, sin necesidad de utilizar máquinas ni equipamiento complejo, y que permite activar distintos grupos musculares. Su práctica apunta a fortalecer la espalda, mejorar la coordinación y trabajar la musculatura abdominal que contribuye a estabilizar el cuerpo.

Cuál es el ejercicio recomendado para fortalecer la espalda después de los 50

El Swimming, también llamado ejercicio de los nadadores, es un movimiento que se realiza acostado boca abajo y que reproduce parcialmente la acción de nadar. Su objetivo es activar la musculatura de la espalda y el abdomen mediante movimientos coordinados de brazos y piernas.

Para realizarlo, es importante seguir una secuencia que permita controlar el movimiento y evitar sobrecargas:

  • Acostarse boca abajo sobre una colchoneta, con el cuerpo extendido.
  • Estirar los brazos hacia adelante, manteniendo las piernas apoyadas en el suelo.
  • Levantar suavemente la cabeza y los hombros, extendiendo la parte superior de la columna sin forzar el cuello.
  • Cuando el movimiento inicial esté controlado, avanzar hacia la segunda fase: elevar al mismo tiempo el brazo derecho y la pierna izquierda.
  • Bajar ambas extremidades y repetir el movimiento con el brazo izquierdo y la pierna derecha.

    • El ejercicio puede realizarse a un ritmo lento o más dinámico, siempre que se mantenga el control corporal. La recomendación es priorizar una ejecución correcta antes que aumentar la velocidad o la intensidad.

    Qué beneficios tiene el Swimming para la salud de la espalda

    La práctica de este movimiento permite trabajar diferentes grupos musculares que intervienen en la estabilidad y el funcionamiento del cuerpo. Entre sus principales beneficios se encuentran:

    • Fortalecimiento de la espalda: activa especialmente la musculatura de la zona lumbar y contribuye a mejorar la estabilidad del tronco.
    • Mejora de la postura: ayuda a trabajar los músculos que participan en el mantenimiento de una adecuada alineación corporal.
    • Mayor coordinación: requiere movimientos alternados de brazos y piernas, lo que favorece el control y la coordinación de las extremidades.
    • Activación del core: involucra músculos del abdomen y la pelvis que cumplen un papel importante en la estabilidad corporal.
    • Trabajo de bajo impacto: se realiza sobre una colchoneta y no requiere saltos ni movimientos bruscos que impliquen impactos contra el suelo.

    La regularidad también es importante: sostener una rutina adaptada a las posibilidades de cada persona permite trabajar la fuerza y la coordinación de manera progresiva.

    Sin embargo, cumplir 50 años no significa que todas las personas tengan las mismas necesidades físicas. Quienes presentan dolor lumbar, lesiones previas o problemas de columna deberían consultar con un profesional de la salud antes de incorporar este tipo de movimientos. En el caso del Swimming, es fundamental evitar elevar las extremidades más de lo que permite la movilidad natural y detenerse si aparece dolor.

    La clave está en realizar actividad física de manera segura y sostenida, con ejercicios que permitan conservar la fuerza muscular y la movilidad a medida que pasan los años.

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