El ejercicio que ayuda a fortalecer la espalda después de los 50 y se puede hacer en casa

Entre las alternativas para trabajar esta zona del cuerpo se destaca un ejercicio conocido como Swimming o «nadadores». Se trata de un movimiento que puede realizarse en casa, sin necesidad de utilizar máquinas ni equipamiento complejo, y que permite activar distintos grupos musculares. Su práctica apunta a fortalecer la espalda, mejorar la coordinación y trabajar la musculatura abdominal que contribuye a estabilizar el cuerpo.