Cartas de lectores: profesionales de la enfermería

Después de 11 años de trabajo sostenido, impulsado por un grupo de profesionales de enfermería, el 18 de septiembre de 2025 la Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad la Ley N.º 9997, que establece la creación del Colegio de Profesionales de Enfermería de la provincia. Sin embargo, ha transcurrido más de un año y el Colegio continúa sin ponerse en funcionamiento. A pesar de las reiteradas gestiones realizadas, seguimos sin obtener respuestas sobre su implementación y la conformación de su condición inicial. Resulta justo y legítimo que esta primera etapa sea conducida por quienes trabajaron de manera sostenida y responsable en la elaboración y el impulso del proyecto de ley, aportando conocimientos, experiencia y una visión integral de los principios y objetivos que fundamentaron su creación. La creación del Colegio no debe convertirse en un espacio de disputas sectoriales o intereses políticos/gremiales, la ética pública exige precisamente que el ejercicio de una función se oriente al interés general y no a la satisfacción de beneficios particulares. Por ello, solicitamos a las autoridades competentes respuestas concretas y acciones que permitan avanzar, sin mayores dilaciones, hacia la efectiva puesta en funcionamiento del Colegio de Profesionales de Enfermería de Tucumán respetando la trayectoria y la participación de quienes hicieron posible su creación.