El valor del ahorro y la educación financiera

La advertencia de la Iglesia suma otra dimensión al problema. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cuestionó duramente al Senado por mantener paralizado desde hace un año y medio el proyecto de ley contra la ludopatía infantojuvenil. Su reclamo no fue solamente institucional. Preguntó qué pasa con los legisladores y si realmente les interesa proteger a los chicos que están cayendo en el juego. Incluso advirtió sobre la posibilidad de que detrás de las demoras existan desinterés, desidia o complicidades frente a intereses económicos muy grandes.