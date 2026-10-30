Política

Jaldo inauguró un nuevo centro de cuidado para niños de cero a dos años en Yerba Buena

El anexo del Instituto de Puericultura recibirá a 36 niños que serán trasladados desde la histórica Sala Cuna. Entre ellos hay nueve lactantes de hasta ocho meses.

YERBA BUENA. El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó esta tarde la puesta en funcionamiento del anexo del Centro de Cuidado Infantil del Instituto de Puericultura.
YERBA BUENA. El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó esta tarde la puesta en funcionamiento del anexo del Centro de Cuidado Infantil del Instituto de Puericultura.
Por Redacción Política Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este viernes en Yerba Buena un nuevo anexo infantil para alojar a 36 niños de hasta dos años bajo tutela estatal.
  • El espacio fue acondicionado para recibir desde la histórica Sala Cuna a los menores, entre ellos nueve lactantes, tras readecuar un predio con amplias áreas verdes.
  • El centro busca asegurar un entorno digno mientras la Justicia define adopciones o revinculaciones, reforzando la contención estatal ante problemáticas sociales.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes la inauguración del nuevo anexo del Centro de Cuidado Infantil del Instituto de Puericultura, ubicado en Yerba Buena. El establecimiento recibirá, a partir de la próxima semana, a 36 niños de entre cero y dos años que se encuentran bajo tutela estatal y serán trasladados desde la histórica sede de la Sala Cuna, ubicada en la intersección de las calles Congreso y General Paz.

El flamante espacio cuenta con amplios sectores verdes, cocinas, sanitarios y equipamiento integral para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento y cuidado. Entre los menores que serán trasladados hay nueve lactantes de entre recién nacidos y ocho meses.

Durante la actividad, Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; los ministros de Desarrollo Social, Federico Masso, y de Salud, Luis Medina Ruiz; el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazano; la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare; y los secretarios de Estado César Dip, Martín Viola y Lucas Haurigot Posse.

También participaron los legisladores Ernesto Gómez Rossi y Gerónimo Vargas Aignasse, y el titular del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi.

Durante la recorrida, el mandatario destacó el trabajo del personal técnico y operativo del Ministerio de Desarrollo Social y remarcó la responsabilidad del Estado en la atención de los sectores más vulnerables.

“Hoy estamos dejando habilitado un edificio con cocinas, sanitarios e infraestructura totalmente acondicionada. La semana que viene se trasladan bebés de cero a dos años; esto requiere cuidado, acompañamiento y afecto. El Estado está para decir presente desde que nacen, brindando instituciones predispuestas a cuidar a quienes no cuentan transitoriamente con una familia que los contenga”, afirmó.

En esa línea, agregó: “No venimos solo a cortar una cinta, sino a reasumir el compromiso con las personas que más necesitan del acompañamiento del Gobierno provincial. Acá trabajan de manera coordinada Desarrollo Social, Salud y la Policía de Tucumán para garantizar seguridad. Nuestra prioridad absoluta es que los tucumanos en situación de vulnerabilidad accedan a lo indispensable para vivir dignamente”.

La importancia del cuidado en la primera infancia

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó que las políticas destinadas a los primeros años de vida constituyen una prioridad de gestión y explicó que el nuevo establecimiento funcionará como una extensión de la Sala Cuna.

“Es una extensión de la Sala Cuna a donde serán trasladados niños a un espacio físico que les permitirá un desenvolvimiento óptimo. La primera infancia y los cuidados tempranos son vitales para el desarrollo humano. Esto no es un gasto, es el compromiso indelegable del Estado para que nadie quede desamparado”, sostuvo.

Acevedo también hizo referencia al trabajo articulado con el sistema judicial y a la situación de los niños que esperan ser incorporados a una familia mediante la adopción.

“Muchos chicos y chicas están a la espera de una familia mediante la adopción, que es el ámbito natural de desarrollo. Mientras esa respuesta llega, el Gobierno garantiza su contención con amor y dignidad”, expresó.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, precisó que el traslado de los primeros menores se concretará a partir del próximo martes. Consideró que la puesta en funcionamiento del centro representa una conquista para la provincia, especialmente en un contexto atravesado por la pobreza estructural, las problemáticas familiares y los consumos.

“Para nosotros es una gran conquista. Poder dar este paso en un contexto complejo donde la pobreza estructural se cruza con problemáticas familiares y consumos, representa una caricia al alma y una apuesta concreta por nuestras infancias”, manifestó.

Además, remarcó la importancia de la tarea de quienes trabajan en estos dispositivos: “En estos dispositivos se necesita empatía, vocación y solidaridad; no es un trabajo administrativo más, es brindar contención y amor a cada bebé y adolescente para que puedan proyectar un futuro de bien”.

Cómo funcionará el nuevo anexo del Instituto de Puericultura

La secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, explicó que el inmueble fue sometido a una reingeniería para adecuarlo a las necesidades del sistema de cuidado residencial.

“Realizamos una reingeniería del espacio. Originalmente funcionó como Centro de Desarrollo Infantil, pero al advertir una baja demanda en la zona y las excelentes cualidades del predio, decidimos integrarlo a los dispositivos de cuidado residencial. Cuenta con amplios sectores al aire libre, ideales para conectarse con un entorno similar al de un hogar”, detalló.

Sare también precisó que serán 36 los niños trasladados desde la histórica sede de calle Congreso y General Paz, entre ellos nueve lactantes de entre recién nacidos y ocho meses.

Por último, explicó que el ingreso a estos establecimientos se concreta por disposición judicial o a través de la Dirección de Niñez, en situaciones excepcionales en las que los menores no cuentan con una red de contención familiar.

La funcionaria subrayó que el objetivo es que la permanencia en las instituciones sea por el menor tiempo posible, hasta que puedan restituirse los derechos de cada niño.

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