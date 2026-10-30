Jaldo inauguró un nuevo centro de cuidado para niños de cero a dos años en Yerba Buena

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes la inauguración del nuevo anexo del Centro de Cuidado Infantil del Instituto de Puericultura, ubicado en Yerba Buena. El establecimiento recibirá, a partir de la próxima semana, a 36 niños de entre cero y dos años que se encuentran bajo tutela estatal y serán trasladados desde la histórica sede de la Sala Cuna, ubicada en la intersección de las calles Congreso y General Paz.