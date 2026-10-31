OpiniónCartas de lectores Los Números de Oro de LA GACETA del 31 de octubre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 7 Hs Seguir en Tamaño texto Comentarios Lo más popular Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla "La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible Ranking notas premium “Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia