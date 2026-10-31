El área maicera se recuperó y alcanzó las 92.000 hectáreas

Durante el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz, organizado por el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Pablo Scandaliaris, de la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la entidad presentó un análisis de la evolución de la superficie cultivada con maíz en Tucumán y del comportamiento de la biomasa durante las últimas cuatro campañas, mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), obtenido a partir de imágenes satelitales Sentinel-2.