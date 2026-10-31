Un sistema para desalinizar efluentes industriales

Un equipo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) desarrolla una tecnología para recuperar agua de efluentes industriales con alta concentración de sales. El sistema -según se explica en una nota realizada por la periodista Daniela Orlandi, publicada en el sitio MediosUnt- utiliza tubos fabricados con un material obtenido a partir de residuos agrícolas que, al recibir electricidad, generan el calor necesario para separar el agua de las sales. En los ensayos, logró separar más del 99% de las sales y de otros sólidos disueltos del agua.
El trabajo es realizado por Tomás Lai, Julián Ramírez, Juan Sebastián Paz y Micaela Adorno, con la dirección de Adolfo María Ávila. La investigación se desarrolla en el Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, en conjunto con el Instituto de Química del Noroeste Argentino, de doble dependencia entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la UNT.
En Tucumán, industrias como la azucarera y la citrícola generan efluentes que requieren tratamiento para poder recuperar el agua. Cuando estos líquidos presentan una elevada concentración de sales, los métodos convencionales pueden demandar más insumos y aumentar los costos. “Las tecnologías tradicionales que se usan actualmente tienen limitaciones para trabajar con ciertos efluentes y determinados niveles de salinidad. Por eso, diseñamos este sistema para poder recuperar el agua y reducir el uso de insumos”, explicó Lai.
El equipo trabaja con membranas de biocarbón, un material carbonoso obtenido a partir de materias primas renovables, que separan el agua de las sales mediante un proceso de destilación. “Estas membranas tienen la propiedad de que son electroactivas. Con la aplicación de bajos voltajes pueden alcanzar temperaturas suficientes para vaporizar el agua”, agregó Lai.
Los ensayos mostraron que con menos de 10 voltios el sistema puede producir más de 20 litros de agua desalinizada por metro cuadrado de membrana por hora y separar más del 99% de los sólidos disueltos.
El diseño también incorpora una capa que protege la membrana y permite que trabaje con líquidos que contienen otros materiales, además de sales. Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que el sistema puede funcionar frente a fluidos salinos y corrosivos, lo que abre la posibilidad de reducir los tratamientos previos y el uso de insumos. La tecnología todavía se encuentra en etapa de investigación y requiere nuevos ensayos para avanzar hacia aplicaciones de mayor escala.
El estudio fue presentado por Lai en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se realizaron en Porto Alegre, Brasil.