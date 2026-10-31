Un sistema para desalinizar efluentes industriales

Un equipo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) desarrolla una tecnología para recuperar agua de efluentes industriales con alta concentración de sales. El sistema -según se explica en una nota realizada por la periodista Daniela Orlandi, publicada en el sitio MediosUnt- utiliza tubos fabricados con un material obtenido a partir de residuos agrícolas que, al recibir electricidad, generan el calor necesario para separar el agua de las sales. En los ensayos, logró separar más del 99% de las sales y de otros sólidos disueltos del agua.