Las lágrimas de Jimena Barón durante el parto de su perra adoptada: "Teníamos que atravesar esto juntas"

Jimena Barón vivió una madrugada cargada de emociones mientras acompañaba a Lucy, la perrita que incorporó recientemente a su familia, durante el nacimiento de sus cachorros. La cantante pasó horas a su lado, preparó un espacio especial para el parto y terminó quebrándose al relacionar lo que atravesaba su mascota con su propia experiencia como madre. Finalmente, alrededor de las 8 de este viernes, la perra dio a luz a cinco crías.