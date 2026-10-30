Las lágrimas de Jimena Barón durante el parto de su perra adoptada: "Teníamos que atravesar esto juntas"

Resumen para apurados
- Jimena Barón acompañó este viernes en su casa el parto de su perra adoptada Lucy, que tuvo cinco cachorros, un suceso que conmovió a la artista por su propia maternidad.
- La cantante había adoptado a la mascota semanas atrás durante un rodaje sin saber que estaba preñada, por lo que acondicionó su vivienda y transmitió la vigilia en redes sociales.
- Los cachorros permanecerán con su madre hasta Navidad antes de definir su destino, mientras la reflexión de Barón sobre el esfuerzo materno generó amplia repercusión pública.
Jimena Barón vivió una madrugada cargada de emociones mientras acompañaba a Lucy, la perrita que incorporó recientemente a su familia, durante el nacimiento de sus cachorros. La cantante pasó horas a su lado, preparó un espacio especial para el parto y terminó quebrándose al relacionar lo que atravesaba su mascota con su propia experiencia como madre. Finalmente, alrededor de las 8 de este viernes, la perra dio a luz a cinco crías.
La historia había comenzado semanas atrás, cuando Barón adoptó a Lucy sin saber que estaba embarazada. Al enterarse de que tendría cachorros, decidió preparar su casa para recibirlos y acompañarla durante toda la gestación.
La espera comenzó a prolongarse durante la noche del jueves. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró que Lucy todavía no había parido y que buscaba distintos lugares de la casa para acomodarse. Incluso intentaba instalarse en algunas cunas, algo que Jimena no estaba dispuesta a permitir.
“Lucy está acá. No parió. Está intentando meterse en nuestra cuna o en la cuna de Arturo, pero no hay chance de que sea ahí”, contó mientras mostraba a la mascota cerca de los espacios destinados a los integrantes más chicos de la familia.
Con su habitual sentido del humor, también describió el operativo que había organizado en el living para que Lucy estuviera cómoda. “Le dejamos todo el living como si fuera la Trinidad de Palermo”, bromeó, en referencia a la conocida clínica porteña.
La cantante incluso hizo cálculos sobre cuánto tiempo permanecerían los cachorros en su casa. “Lo bueno, según mis cálculos, los perritos, una vez que nazcan, tienen que estar con la mamá un tiempo que da hasta Navidad”, comentó entre risas.
A medida que avanzaba la madrugada, Barón decidió dormir cerca de su mascota para no dejarla sola. En uno de los videos se presentó como “la partera” y aseguró que permanecería a su lado durante todo el proceso.
“Quédense tranquilos que yo me voy a quedar acá firme, no me voy a ir a ningún lado. Yo sé lo que es parir sin anestesia, así que me quedo acá forever”, expresó.
El llanto de Jimena Barón y los recuerdos de sus propios partos
Con el correr de las horas, el humor dio paso a la emoción. La espera por el nacimiento de los cachorros despertó en la cantante recuerdos de su propia maternidad y la llevó a reflexionar sobre las diferencias entre hombres y mujeres frente a la experiencia de parir.
“Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco. Y esta música es terrible”, dijo antes de quebrarse frente a la cámara.
Entre lágrimas, vinculó el esfuerzo de Lucy con las experiencias que atraviesan las mujeres durante el parto. “También pienso todo lo que tenemos que atravesar las mujeres, a diferencia de los hombres”, manifestó.
Luego se refirió a la ausencia del perro con el que Lucy había quedado embarazada y a que la mascota debía afrontar sola el nacimiento de sus crías.
“A ella se la gar..., uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá, dolorida, y va a parir”, expresó, visiblemente conmovida.
La reflexión terminó con una pregunta dirigida a sus seguidores: “La diferencia es enorme. ¿Por qué todo nosotras?”, planteó.
El emotivo mensaje después del nacimiento de los cinco cachorros
Después del parto, Barón compartió fotografías de Lucy junto a sus cinco crías y publicó un mensaje en el que expresó el vínculo especial que construyó con la mascota.
“Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos”, escribió en Instagram.
También le agradeció por haberla acompañado durante la espera y por haberla conectado nuevamente con los recuerdos de su propia maternidad.
“Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de pre parto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos”, expresó.
En otro tramo de la publicación, le dedicó unas palabras a Lucy y extendió su reconocimiento a todas las mujeres y hembras.
“Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella. Te quiero con todo mi con razón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus cinco hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. Viva la vida, viva nosotras”, escribió.
Las imágenes mostraron a Lucy sentada en un sillón blanco, con sus cachorros recién nacidos debajo de su cuerpo, y en otra fotografía mientras los lamía y ellos se acurrucaban a su lado.
La cantante también reveló un detalle del lugar que eligió para el nacimiento. “Tu abuela, que es obsesiva de la casa, te dejó parir en su sillón blanco y le dio su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande”, contó.
Cómo se llaman los cinco cachorros de Lucy
Barón también presentó a cada uno de los cachorros y explicó por qué eligió sus nombres.
La primera en nacer fue Manchita, llamada así por una pequeña marca blanca. La segunda recibió la referencia de Segundo, aunque la publicación no aclaró si ese sería su nombre definitivo o si se trataba de una descripción del orden de nacimiento.
El tercero fue bautizado Rolo porque, según contó la cantante, “no paraba de rolar por el sillón”.
La cuarta cría se llama Ine. La elección tuvo una historia particular: “Ine” era la que esperaba la artista porque, según recordó, en la ecografía aparecían tres cachorros.
Finalmente, el quinto y último recibió el nombre de El Mago, por una de sus características físicas: tiene una pata blanca que parece llevar un guante.