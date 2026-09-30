EspectáculosFamosos

Jimena Barón deja “Es mi sueño”: por qué se fue del reality de Guido Kaczka

Jimena Barón decidió dejar el jurado de “Es mi sueño” en plena segunda temporada. Cuál es el motivo de su salida y quién ocupará su lugar en el reality de Guido Kaczka.

Jimena Barón se fue de “Es mi sueño”
Jimena Barón se fue de “Es mi sueño” El Trece
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jimena Barón abandonó el jurado de «Es mi sueño» en eltrece durante su segunda temporada para priorizar el rodaje de una serie de Netflix.
  • Barón grabó algunos episodios antes de renunciar sin conflicto interno. Ante su salida, la producción convocó a Ángela Leiva, quien ya integró el certamen en su ciclo debut.
  • La reincorporación de Leiva reconfigura el panel del reality, aunque la cantante advirtió que su continuidad dependerá de los compromisos fijados en su propia agenda laboral.
Resumen generado con IA

La segunda temporada de “Es mi sueño”, el reality de canto conducido por Guido Kaczka en eltrece, tuvo un cambio inesperado en su jurado. Jimena Barón decidió dejar el programa y la producción convocó a Ángela Leiva para ocupar su lugar.

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

La cantante ya había formado parte del jurado durante la primera temporada del ciclo y ahora regresó para sumarse nuevamente al programa.

Por qué Jimena Barón dejó “Es mi sueño”

Según contó Majo Martino en SQP, la actriz y cantante se encuentra actualmente enfocada en la grabación de una serie para Netflix. En la producción comparte elenco con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana.

Si bien Barón había participado de algunas grabaciones correspondientes a la nueva temporada de “Es mi sueño”, finalmente decidió dar un paso al costado y abandonar definitivamente el certamen.

La salida llamó la atención porque, según la información difundida en el programa, la artista no habría solicitado que la producción aguardara hasta que terminara su compromiso con la serie para luego retomar su lugar.

De acuerdo con Martino, no habría existido un conflicto con sus compañeros de jurado, con quienes Barón mantenía una buena relación. La periodista también mencionó como una posibilidad que hayan existido diferencias vinculadas con cuestiones económicas, aunque ese punto no fue confirmado.

Ángela Leiva vuelve al jurado

Ante la salida de Barón, la producción eligió a Ángela Leiva, quien ya había ocupado una silla del jurado durante la primera temporada. La cantante habló sobre su regreso al ciclo en diálogo con SQP y se mostró entusiasmada con esta nueva oportunidad en televisión. “Estoy instalada. No me sacan más”, expresó Leiva entre risas, al contar cómo vive su regreso al programa.

Además, destacó que Barón está atravesando un buen momento profesional y celebró sus nuevos proyectos. “Ella está laburando mucho”, señaló sobre la actriz y cantante.

Sin embargo, Leiva aclaró que su continuidad en “Es mi sueño” estará condicionada por sus propios compromisos laborales. Me quedo hasta donde me dé la agenda”, explicó.

Temas Jimena Barón
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros
1

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

No va a ser un gimnasio: el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones
3

"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?
4

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia
5

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
2

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
3

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
4

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
5

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

Más Noticias
Paro nacional de judiciales: cuándo es y por qué reclaman

Paro nacional de judiciales: cuándo es y por qué reclaman

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Alerta amarilla: tormentas fuertes y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Alerta amarilla: tormentas fuertes y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Comentarios