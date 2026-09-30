Jimena Barón deja “Es mi sueño”: por qué se fue del reality de Guido Kaczka

Ángela Leiva vuelve al jurado

Ante la salida de Barón, la producción eligió a Ángela Leiva, quien ya había ocupado una silla del jurado durante la primera temporada. La cantante habló sobre su regreso al ciclo en diálogo con SQP y se mostró entusiasmada con esta nueva oportunidad en televisión. “Estoy instalada. No me sacan más”, expresó Leiva entre risas, al contar cómo vive su regreso al programa.