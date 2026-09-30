Jimena Barón deja “Es mi sueño”: por qué se fue del reality de Guido Kaczka

Resumen para apurados
- Jimena Barón abandonó el jurado de «Es mi sueño» en eltrece durante su segunda temporada para priorizar el rodaje de una serie de Netflix.
- Barón grabó algunos episodios antes de renunciar sin conflicto interno. Ante su salida, la producción convocó a Ángela Leiva, quien ya integró el certamen en su ciclo debut.
- La reincorporación de Leiva reconfigura el panel del reality, aunque la cantante advirtió que su continuidad dependerá de los compromisos fijados en su propia agenda laboral.
La segunda temporada de “Es mi sueño”, el reality de canto conducido por Guido Kaczka en eltrece, tuvo un cambio inesperado en su jurado. Jimena Barón decidió dejar el programa y la producción convocó a Ángela Leiva para ocupar su lugar.
La cantante ya había formado parte del jurado durante la primera temporada del ciclo y ahora regresó para sumarse nuevamente al programa.
Por qué Jimena Barón dejó “Es mi sueño”
Según contó Majo Martino en SQP, la actriz y cantante se encuentra actualmente enfocada en la grabación de una serie para Netflix. En la producción comparte elenco con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana.
Si bien Barón había participado de algunas grabaciones correspondientes a la nueva temporada de “Es mi sueño”, finalmente decidió dar un paso al costado y abandonar definitivamente el certamen.
La salida llamó la atención porque, según la información difundida en el programa, la artista no habría solicitado que la producción aguardara hasta que terminara su compromiso con la serie para luego retomar su lugar.
De acuerdo con Martino, no habría existido un conflicto con sus compañeros de jurado, con quienes Barón mantenía una buena relación. La periodista también mencionó como una posibilidad que hayan existido diferencias vinculadas con cuestiones económicas, aunque ese punto no fue confirmado.
Ángela Leiva vuelve al jurado
Ante la salida de Barón, la producción eligió a Ángela Leiva, quien ya había ocupado una silla del jurado durante la primera temporada. La cantante habló sobre su regreso al ciclo en diálogo con SQP y se mostró entusiasmada con esta nueva oportunidad en televisión. “Estoy instalada. No me sacan más”, expresó Leiva entre risas, al contar cómo vive su regreso al programa.
Además, destacó que Barón está atravesando un buen momento profesional y celebró sus nuevos proyectos. “Ella está laburando mucho”, señaló sobre la actriz y cantante.
Sin embargo, Leiva aclaró que su continuidad en “Es mi sueño” estará condicionada por sus propios compromisos laborales. “Me quedo hasta donde me dé la agenda”, explicó.