LG PlayEnseñame Tucumán

Seguí en vivo la primera gran semifinal de "Enseñame Tucumán"

Cinco parejas de estudiantes de cuarto año competirán en una nueva instancia del concurso de preguntas y respuestas.

Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cinco parejas escolares compiten hoy a las 19 en LG Play en la primera semifinal de Enseñame Tucumán para medir sus saberes sobre la provincia.
  • Tras meses de preparación, alumnos de cinco colegios secundarios llegaron a esta instancia del certamen impulsado junto al Ministerio de Educación.
  • El ciclo busca fortalecer la identidad y el estudio de la historia local entre jóvenes, incentivando el trabajo en equipo para definir a los finalistas.
Resumen generado con IA

Algunas preguntas obligan a volver sobre los libros, buscar respuestas que no siempre aparecen en los manuales y descubrir que la historia de un lugar puede guardar mucho más de lo que se aprende en el aula. Después de meses de preparación y competencias entre escuelas, ese recorrido llegará hoy a la pantalla con el regreso de Enseñame Tucumán, el certamen de preguntas y respuestas de LA GACETA que invita a los estudiantes secundarios a poner a prueba sus conocimientos sobre la provincia.

Desde las 19 por LG Play en canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow, comenzará la primera semifinal televisiva de la segunda edición del concurso. Cinco parejas de alumnos de cuarto año se enfrentarán en una competencia que pondrá a prueba lo aprendido, pero también la capacidad de responder bajo presión, escuchar al compañero y resolver cada desafío en equipo. 

Los representantes del Instituto Vocacional Concepción, la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí, el Instituto San Pablo Apóstol, la Escuela de Comercio N.º 1 General Belgrano y el Instituto Privado Famaillá serán los protagonistas de esta primera jornada. 

La propuesta, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de Tucumán, está destinada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del Ciclo Orientado de la secundaria y combina el aprendizaje de contenidos de Ciencias Sociales con una dinámica de competencia que busca despertar la curiosidad por la historia y la identidad local.

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