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“Feliz cumpleaños, Pelusa”: Napoli, Boca, Newell’s y los mensajes del fútbol para Diego Maradona

Los equipos en los que jugó el “10” lo recordaron en las redes. También se sumaron Racing, Lanús, Sevilla y la FIFA.

ETERNO. Diego Maradona hubiera cumplido hoy 66 años, y los clubes lo recordaron en las redes.
ETERNO. Diego Maradona hubiera cumplido hoy 66 años, y los clubes lo recordaron en las redes.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

El fútbol amaneció con un nombre propio. Este viernes, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 66 años, y los clubes que marcaron su carrera, junto con otros que lo sienten propio, lo recordaron con mensajes en las redes sociales.

Argentinos Juniors, donde debutó en Primera, eligió un saludo sencillo y cargado de nostalgia. “Feliz cumpleaños, Diego. Por acá te extrañamos un montón”, publicó. Boca, en tanto, lo saludó con un “¡Feliz cumpleaños, Pelu!” y difundió un video especial con mensajes de hinchas.

Desde Italia, Napoli, el club en el que se convirtió en leyenda, lo saludó en español y en mayúsculas: “FELIZ CUMPLEAÑOS, PELUSA”. Newell’s, donde jugó en 1993, también se sumó. “Donde estés, siempre con nosotros”, escribió, antes de cerrar con un “Feliz cumple, Pelu”.

Racing, Lanús y un homenaje en verso

Racing, el club que dirigió en 1995, le dedicó un poema. Lanús, la ciudad donde nació, lo definió como alguien “destinado a brillar en la eternidad”. “Tu pueblo te amará por siempre y para siempre”, escribió el club granate.

Gimnasia y Esgrima La Plata, el último equipo que dirigió en la Argentina, y Sevilla, donde jugó en la temporada 1992-93, también le dedicaron mensajes, al igual que la FIFA.

Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús y murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. Casi seis años después, su figura sigue más presente que nunca.

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