“Feliz cumpleaños, Pelusa”: Napoli, Boca, Newell’s y los mensajes del fútbol para Diego Maradona

El fútbol amaneció con un nombre propio. Este viernes, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 66 años, y los clubes que marcaron su carrera, junto con otros que lo sienten propio, lo recordaron con mensajes en las redes sociales.
Argentinos Juniors, donde debutó en Primera, eligió un saludo sencillo y cargado de nostalgia. “Feliz cumpleaños, Diego. Por acá te extrañamos un montón”, publicó. Boca, en tanto, lo saludó con un “¡Feliz cumpleaños, Pelu!” y difundió un video especial con mensajes de hinchas.
#AAAJ ð Feliz cumple, Diego. Por acÃ¡ te extraÃ±amos un montÃ³n â¤ï¸ https://t.co/G8clSYwSGE— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) October 30, 2026
Desde Italia, Napoli, el club en el que se convirtió en leyenda, lo saludó en español y en mayúsculas: “FELIZ CUMPLEAÑOS, PELUSA”. Newell’s, donde jugó en 1993, también se sumó. “Donde estés, siempre con nosotros”, escribió, antes de cerrar con un “Feliz cumple, Pelu”.
FELIZ CUMPLEAÃOS, PELUSA. https://t.co/Sd0aeCuwKc— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2026
Racing, Lanús y un homenaje en verso
Racing, el club que dirigió en 1995, le dedicó un poema. Lanús, la ciudad donde nació, lo definió como alguien “destinado a brillar en la eternidad”. “Tu pueblo te amará por siempre y para siempre”, escribió el club granate.
ðððððððð ðð ðð ðððð ððð Â¡Feliz cumpleaÃ±os, Pelu! https://t.co/FswgoATFfV— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2026
Gimnasia y Esgrima La Plata, el último equipo que dirigió en la Argentina, y Sevilla, donde jugó en la temporada 1992-93, también le dedicaron mensajes, al igual que la FIFA.
Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús y murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. Casi seis años después, su figura sigue más presente que nunca.
Diego Maradona. A true #FIFAWorldCup legend. ð©µð¦ð· https://t.co/8wZDgmEfgD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 30, 2026