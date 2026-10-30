“Feliz cumpleaños, Pelusa”: Napoli, Boca, Newell’s y los mensajes del fútbol para Diego Maradona

Desde Italia, Napoli, el club en el que se convirtió en leyenda, lo saludó en español y en mayúsculas: “FELIZ CUMPLEAÑOS, PELUSA”. Newell’s, donde jugó en 1993, también se sumó. “Donde estés, siempre con nosotros”, escribió, antes de cerrar con un “Feliz cumple, Pelu”.