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Luciano Castro habría comenzado una nueva relación tras separarse de Griselda Siciliani: quién es la mujer

Durante el programa de Moria Casán, el periodista Gustavo Méndez dio detalles sobre la situación sentimental del actor y sostuvo que, pese a estar atravesando el duelo por su separación de Siciliani, estaría acompañado.

Luciano Castro estaría de novio tras su separación de Griselda Siciliani
Luciano Castro estaría de novio tras su separación de Griselda Siciliani Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Luciano Castro inició un nuevo romance en Mar del Plata tras separarse de Griselda Siciliani, según reveló este martes el programa televisivo La mañana con Moria.
  • El periodista Gustavo Méndez afirmó que la mujer trabaja en televisión y tiene bajo perfil público, mientras Moria Casán destacó el proceso de resiliencia personal del actor.
  • Aunque no hay confirmación oficial del actor, la noticia marca el cierre definitivo de su vínculo con Siciliani y reaviva la atención mediática sobre su presente sentimental.
Resumen generado con IA

Luciano Castro estaría comenzando una nueva etapa sentimental luego de su separación de Griselda Siciliani. La información se conoció este martes en La mañana con Moria, donde el panelista Gustavo Méndez aseguró que el actor mantiene encuentros con una mujer vinculada a la industria televisiva, aunque poco conocida por el público.

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Según contó el periodista, el vínculo habría comenzado en Mar del Plata, poco tiempo después de la ruptura. Si bien no trascendió la identidad de la supuesta nueva pareja, la noticia generó comentarios en el programa, donde también hablaron sobre el proceso personal que atraviesa el actor.

Qué se sabe de la supuesta nueva pareja de Luciano Castro

Durante el programa conducido por Moria Casán, Méndez dio detalles sobre la situación sentimental del artista y sostuvo que, pese a estar atravesando el duelo por su separación de Siciliani, estaría acompañado. “Se nota que está en duelo, pero no está solo”, afirmó el panelista, quien agregó que Castro se estaría viendo con una mujer relacionada con la televisión, pero que no tiene tanta exposición pública.

Méndez también señaló que los encuentros habrían comenzado en Mar del Plata, poco después de que terminara la relación con Griselda Siciliani. Sin embargo, no brindó el nombre de la mujer ni precisó más detalles sobre el vínculo.

Por el momento, la información se basa en lo revelado en el ciclo televisivo y no se conocieron confirmaciones públicas de Castro sobre este supuesto romance.

Moria Casán habló sobre la recuperación personal del actor

La información sobre la posible nueva relación surgió mientras Moria Casán se refería al presente personal de Luciano Castro. La conductora contó que estuvo en contacto con él durante los últimos meses y destacó el proceso de recuperación que, según relató, atravesó el actor.

“Esto ha sido una recuperación, una resiliencia absoluta de nuestro querido Luciano”, expresó Moria, quien aseguró que lo llamaba varias veces al mes para saber cómo estaba. También contó que el artista le había enviado una fotografía para mostrarle sus avances.

Temas Griselda SicilianiLuciano Castro
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