Luciano Castro habría comenzado una nueva relación tras separarse de Griselda Siciliani: quién es la mujer

Qué se sabe de la supuesta nueva pareja de Luciano Castro

Durante el programa conducido por Moria Casán, Méndez dio detalles sobre la situación sentimental del artista y sostuvo que, pese a estar atravesando el duelo por su separación de Siciliani, estaría acompañado. “Se nota que está en duelo, pero no está solo”, afirmó el panelista, quien agregó que Castro se estaría viendo con una mujer relacionada con la televisión, pero que no tiene tanta exposición pública.