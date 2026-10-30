SociedadClima y ecología

Tucumán amaneció con una postal distinta: las Cumbres Calchaquíes se vistieron de blanco

Después de varios días nublados, el sol volvió a iluminar el paisaje tucumano. En las alturas, el granizo cubrió de blanco las Cumbres Calchaquíes y dejó una imagen que contrasta con el cielo despejado de la mañana. Para la tarde y la noche, se esperan nuevas amenazas de tormenta.

CUMBLES CALCHAQUÍES. El granizo le regaló a Tucumán una postal inolvidable
CUMBLES CALCHAQUÍES. El granizo le regaló a Tucumán una postal inolvidable FOTO ENVIADA POR WHATSAPP
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las Cumbres Calchaquíes de Tucumán amanecieron cubiertas de blanco este viernes debido a una intensa caída de granizo en las zonas altas de la montaña.
  • El fenómeno se hizo visible luego de varias jornadas grises, cuando el cielo despejado y el sol de la mañana permitieron apreciar el contraste en los cerros.
  • A pesar del buen tiempo matutino, el clima se mantendrá inestable y el pronóstico anticipa el desarrollo de nuevas tormentas hacia la tarde y la noche.
Resumen generado con IA

Tucumán amaneció este viernes con una postal diferente. Las Cumbres Calchaquíes aparecieron cubiertas de blanco después de que el granizo cayera sobre el cerro y transformara el paisaje de las alturas. Con el regreso del sol, la imagen se hizo todavía más llamativa: las montañas blancas se recortaron contra un cielo despejado, en una mañana que invitó a mirar hacia los cerros.

La escena llegó después de varios días de nubosidad, cuando el sol volvió a ganar protagonismo en la provincia. El contraste entre las cumbres blanqueadas y la luminosidad de la mañana cambió por unas horas el aspecto habitual del paisaje y ofreció una de esas postales que sorprenden incluso a quienes están acostumbrados a convivir con las montañas.

El granizo cubrió de blanco las Cumbres Calchaquíes

La caída de granizo en el cerro dejó una imagen poco habitual para quienes observaron las cumbres durante las primeras horas del día. La superficie blanca, visible bajo la luz del sol, convirtió a las montañas en protagonistas de la jornada.

El fenómeno también recordó la inestabilidad que viene marcando las condiciones meteorológicas en Tucumán. Aunque la mañana se presentó soleada, el buen tiempo podría no extenderse durante toda la jornada.

Sol por la mañana y amenazas de tormenta hacia la noche

El cielo despejado de las primeras horas no garantiza una jornada estable. Para la tarde y la noche se mantienen las amenazas de tormenta, por lo que las condiciones podrían volver a cambiar con el correr de las horas.

Así, el viernes comenzó con una imagen que combina dos caras del tiempo tucumano: la belleza de las cumbres cubiertas de blanco y la posibilidad de que regrese la inestabilidad.

Por ahora, el sol permite apreciar una postal distinta de la provincia. En las alturas, el granizo dejó su huella; sobre la ciudad, la luz volvió a abrirse paso después de varios días grises.

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