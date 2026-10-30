Tucumán amaneció con una postal distinta: las Cumbres Calchaquíes se vistieron de blanco

Tucumán amaneció este viernes con una postal diferente. Las Cumbres Calchaquíes aparecieron cubiertas de blanco después de que el granizo cayera sobre el cerro y transformara el paisaje de las alturas. Con el regreso del sol, la imagen se hizo todavía más llamativa: las montañas blancas se recortaron contra un cielo despejado, en una mañana que invitó a mirar hacia los cerros.