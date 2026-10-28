Tragedia en España: quién es el reconocido actor que sobrevivió al choque de trenes en Toledo
El violento accidente entre dos unidades camino a Sevilla dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos. El reconocido intérprete español viajaba en una de las formaciones, sufrió lesiones leves y relató el dramático momento desde el interior del vagón: "Estoy completamente en shock".
Resumen para apurados
- Al menos 68 muertos dejó el choque de dos trenes de alta velocidad este miércoles en Toledo, España, siniestro del que sobrevivió con heridas leves el actor Manuel Bandera.
- El impacto ocurrió cerca de Urda luego de que una formación reanudara la marcha tras una detención previa, configurando la peor tragedia ferroviaria española desde 2013.
- El desastre conmociona al país e impulsa peritajes sobre la señalización ferroviaria para determinar si hubo fallas humanas o del sistema en la autorización de paso.
La tragedia sacudió a España en el peor desastre ferroviario del país desde 2013 en la mañana de este miércoles 28 de octubre. Dos unidades de alta velocidad que viajaban desde Madrid hacia Sevilla colisionaron en un tramo ubicado entre los municipios de Mora, Orgaz y Urda, provocando la muerte de al menos 68 personas, mientras que los heridos ya suman más de 80. En total, los dos convoyes transportaban 544 pasajeros, entre los que se encontraba Manuel Bandera, un reconocido actor español que sobrevivió y contó el doloroso testimonio de la tragedia.
El balance de víctimas que dejó el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, mantiene en vilo a todo el país. Entre los supervivientes está el actor Manuel Bandera, quien viajaba en una de las formaciones siniestradas y ha relatado la angustiosa experiencia que vivió a bordo del pasaje. Aunque sufrió una contusión leve en las costillas, el intérprete reconoció estar en estado de shock y reflexionó sobre la suerte que tuvo por viajar en la parte trasera de la unidad: "Si el tren va al revés y el uno va en cabeza, no podría estar hablando contigo ahora mismo, casi seguro", confesó al medio El Confidencial de España.
El impactante testimonio de Bandera tras el choque de trenes en España
El actor viajaba en el AVE que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla cuando la unidad colisionó con un tren de Iryo en las inmediaciones de Urda (Toledo). Tras el hecho, el artista ratificó que se encuentra en estado de shock tras vivir una de las experiencias más duras de su vida.
En sus declaraciones a los medios, el intérprete explicó que el convoy se había detenido previamente por tráfico ferroviario unos minutos después de salir de la capital española y, al reanudar la marcha, ocurrió el violento impacto. "Pinta a que algo o alguien le dio luz verde", opinó, al tiempo que detalló cómo sintió la desaceleración abrupta y el posterior descarrilamiento.
Tras el choque, Bandera logró salir del vagón rompiendo una ventanilla y ayudó a un joven a ponerse a salvo. Visiblemente conmovido por la devastación del lugar, el artista expresó con dolor: "Siento que he vuelto a nacer" y confesó que la imagen de las estructuras destruidas se le va a "quedar toda la vida".
Quién es Manuel Bandera, el actor que sobrevivió al choque de trenes en España
Nacido en Málaga en diciembre de 1960, Manuel Bandera es una de las figuras más polifacéticas y queridas de la escena artística española. Con una sólida trayectoria que abarca cine, teatro, televisión y danza, el intérprete de 65 años alcanzó la consagración cinematográfica en 1989 al protagonizar "Las cosas del querer" junto a Ángela Molina. Su talento interpretativo y su carisma en el escenario lo llevaron rápidamente a trabajar bajo la dirección de Pedro Almodóvar en producciones icónicas como "¡Átame!" y "Kika".
Además de su consolidación en el cine, Bandera afianzó su popularidad en la televisión española al encarnar a Ramón Rivas en la aclamada serie "Amar en tiempos revueltos", además de integrar los elencos de ficciones de gran audiencia como "Bandolera", "El Súper" y "Acacias 38", donde dio vida al recordado personaje de José "El Choco".
Al momentó de la tragedia, el artista viajaba hacia la capital andaluza para participar en las grabaciones del formato televisivo "La gran audición", un proyecto laboral que quedó trágicamente interrumpido por el choque ferroviario que hoy conmociona al mundo entero.