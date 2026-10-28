Tragedia en España: quién es el reconocido actor que sobrevivió al choque de trenes en Toledo

El balance de víctimas que dejó el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, mantiene en vilo a todo el país. Entre los supervivientes está el actor Manuel Bandera, quien viajaba en una de las formaciones siniestradas y ha relatado la angustiosa experiencia que vivió a bordo del pasaje. Aunque sufrió una contusión leve en las costillas, el intérprete reconoció estar en estado de shock y reflexionó sobre la suerte que tuvo por viajar en la parte trasera de la unidad: "Si el tren va al revés y el uno va en cabeza, no podría estar hablando contigo ahora mismo, casi seguro", confesó al medio El Confidencial de España.