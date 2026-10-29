Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: “Hacerse cargo de lo que se hizo representa honrar a la familia de la víctima”

Los defensores de Nicolás Navarro Flores cuestionaron las declaraciones de Sosa y aseguraron que no afectan la situación de su asistido, el único condenado por el caso.

CASO ÉRIKA ÁLVAREZ. Los defensores de Nicolás Navarro Flores salieron al cruce de las declaraciones que realizó Felipe “El Militar” Sosa durante el juicio.
CASO ÉRIKA ÁLVAREZ. Los defensores de Nicolás Navarro Flores salieron al cruce de las declaraciones que realizó Felipe “El Militar” Sosa durante el juicio. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la defensa de Nicolás Navarro Flores rechazó las declaraciones del imputado Felipe Sosa durante el juicio por el femicidio de Érika Álvarez.
  • Navarro Flores es el único condenado por el crimen, y sus abogados sostienen que el testimonio de Sosa no altera su situación procesal en las audiencias.
  • El debate oral continúa y el testimonio de los acusados definirá posibles nuevas responsabilidades penales y el fallo definitivo del tribunal.
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