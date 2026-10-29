El juicio por el crimen de Érika: “Hacerse cargo de lo que se hizo representa honrar a la familia de la víctima”

Resumen para apurados
- En Tucumán, la defensa de Nicolás Navarro Flores rechazó las declaraciones del imputado Felipe Sosa durante el juicio por el femicidio de Érika Álvarez.
- Navarro Flores es el único condenado por el crimen, y sus abogados sostienen que el testimonio de Sosa no altera su situación procesal en las audiencias.
- El debate oral continúa y el testimonio de los acusados definirá posibles nuevas responsabilidades penales y el fallo definitivo del tribunal.
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