Acusan a una presunta vendedora de drogas de haber pagado para que mataran a un hombre en el barrio ATE

En el centro asistencial, los parientes de la víctima aportaron datos para orientar la investigación. Declararon que una tal “Florencia”, que se dedicaría a la venta de drogas, habría contratado a dos jóvenes -que tendrían severos problemas de adicción- para asesinar a Fernández. En principio, no sólo les habría proporcionado información para que ubicaran a la víctima, sino que también les habría facilitado la moto que utilizaron para cometer el crimen.