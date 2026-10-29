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Once carreras y figuras de primer nivel para un sábado especial en el hipódromo

La reunión comenzará a las 13.30 y tendrá su punto máximo con el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”, previsto para las 18.40. Habrá un agasajo para los propietarios de caballos.

VUELVEN A ENFRENTARSE. Endor Rye y Suffok serán uno de los protagonistas del clásico Ministerior del Interior de la Provincia de Tucumán.
VUELVEN A ENFRENTARSE. Endor Rye y Suffok serán uno de los protagonistas del clásico "Ministerior del Interior de la Provincia de Tucumán".
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Hipódromo de Tucumán celebrará este sábado una jornada de 11 carreras, destacando el clásico Ministerio del Interior con figuras del turf provincial.
  • Siete de los nueve competidores compitieron en el Gran Premio Batalla de Tucumán, incluyendo a Suffok y Endor Rye, en una jornada que suma la Polla de Potrillos.
  • La prueba central será televisada a todo el país vía Palermo, consolidando al turf provincial y agasajando a propietarios clave en la actividad.
Resumen generado con IA

El recuerdo del último Gran Premio “Batalla de Tucumán” volverá a cobrar protagonismo este sábado en el hipódromo de avenida Irineo Leguisamo. De los nueve ejemplares que animarán el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”, siete estuvieron presentes en la edición de septiembre del máximo acontecimiento del turf provincial.

El hipódromo tucumano se prepara para un cierre de mes a toda orquesta

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La jornada, que promete emociones fuertes y competencias de primer nivel, contará con 11 carreras, tres de ellas jerárquicas, y se desarrollará entre las 13.30 y las 20. El cotejo principal se largará a las 18.40, sobre 1.800 metros, y formará parte del programa del Hipódromo de Palermo, por lo que será televisado para todo el país.

Suffok será uno de los principales candidatos. El defensor de la caballeriza “L.C.J.” viene de cumplir una destacada actuación en el “Batalla”, donde terminó segundo, a dos cuerpos y medio de Thor Medina, que se impuso en el tiempo récord de 2’16” 3/5 para los 2.200 metros. El hijo de Forge, considerado el mejor fondista de la temporada pasada, buscará reencontrarse con la victoria, un objetivo que todavía no pudo alcanzar durante este año.

Otro de los nombres fuertes será Endor Rye. El zaino del stud “Los Molestos” llegó como favorito al “Batalla”, pero no logró rendir en su plenitud y concluyó quinto, a tres cuerpos y cuarto del ganador. Ahora tendrá la oportunidad de recuperarse y demostrar nuevamente sus condiciones.

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Su campaña respalda las expectativas de sus allegados. Endor Rye supo medirse con los mejores fondistas del país en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, donde consiguió cinco triunfos. Además, fue segundo en el Gran Premio “Estrellas Classic” y tercero en los grandes premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”. Ante rivales de reconocida trayectoria, intentará recuperar el protagonismo en una carrera que exigirá su mejor versión.

Desde Santiago del Estero llegará Ecográfico Rim, representante de la caballeriza “Los 4 de Córdoba”. El ejemplar terminó cuarto en el último “Batalla”, después de mantenerse en el primer lugar durante buena parte del desarrollo. Su presencia aportará otro ingrediente a una competencia que reunirá a varios de los protagonistas de la gran cita de septiembre.

“El Hipódromo tiene un efecto multiplicador y un efecto social muy importante”, aseguró Jaldo

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La programación también tendrá como uno de sus atractivos al tradicional clásico “Polla de Potrillos”, previsto para las 18 sobre 1.500 metros. Truman Capote buscará prolongar su buen momento y ratificar sus condiciones en una prueba que concentrará la atención de los aficionados.

Pero la reunión no se limitará a lo que suceda dentro de la pista. Según adelantó Marcelo Moreno, gerente general del hipódromo, se realizará un agasajo a los propietarios de caballos en el salón principal,.

“Estamos muy contentos con la reunión, en la que vamos a ofrecerles a los propietarios otro agasajo. Queremos homenajearlos a ellos y a todos los que disfrutan de esta actividad, por la pasión que le ponen y porque sabemos los sacrificios que hacen para mantener en alto el espíritu del deporte”, expresó Moreno.

“Detrás de cada ejemplar que entra a la pista hay meses de trabajo, alimentación, veterinario y viajes. El gesto institucional busca devolver algo de ese esfuerzo a un sector que es, en buena medida, el que mantiene vivo al turf tucumano”, agregó.

 Con tres pruebas jerárquicas, figuras consagradas y varios protagonistas recientes del “Batalla”, el hipódromo tucumano se alista para una jornada que combinará espectáculo deportivo y reconocimiento a quienes son piezas claves en la actividad.

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