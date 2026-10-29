Once carreras y figuras de primer nivel para un sábado especial en el hipódromo

Suffok será uno de los principales candidatos. El defensor de la caballeriza “L.C.J.” viene de cumplir una destacada actuación en el “Batalla”, donde terminó segundo, a dos cuerpos y medio de Thor Medina, que se impuso en el tiempo récord de 2’16” 3/5 para los 2.200 metros. El hijo de Forge, considerado el mejor fondista de la temporada pasada, buscará reencontrarse con la victoria, un objetivo que todavía no pudo alcanzar durante este año.