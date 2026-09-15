“El Hipódromo tiene un efecto multiplicador y un efecto social muy importante”, aseguró Jaldo
El Gobernador encabezó el lanzamiento de la 71ª edición del “Batalla de Tucumán” y destacó el valor deportivo, laboral y social de la actividad turfística. Puso el foco en las familias que viven de la actividad.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó la 71ª edición del Gran Premio Batalla de Tucumán en el hipódromo local, destacando el valor social y laboral de la actividad hípica.
- El tradicional festival se correrá el 24 de septiembre con entrada gratuita, tras realizarse obras de infraestructura en la pista coordinadas con la Caja Popular de Ahorros.
- La provincia busca consolidar al hipódromo como polo deportivo y laboral, visibilizar la actividad a nivel nacional e impulsar el desarrollo de la escuela de jockeys.
El “Batalla de Tucumán” no es solamente una carrera. Es una tradición que atraviesa generaciones, una actividad que moviliza a cientos de familias y una jornada que, cada 24 de septiembre, convierte al hipódromo en uno de los grandes puntos de encuentro de la provincia. Con esa mirada se presentó oficialmente la 71ª edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que se disputará el jueves 24, en una jornada que tendrá como principal protagonista a la prueba de 2.200 metros.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el lanzamiento y, lejos de limitar su discurso a la competencia, puso en valor el significado que tiene el hipódromo para Tucumán. “Fundamentalmente, nos muestra Tucumán, a través de su hipódromo, al mundo”, sostuvo el mandatario, al destacar la presencia de caballos y jockeys provenientes de distintos puntos del país.
Jaldo también habló de futuro. Las obras realizadas en el predio fueron uno de los puntos destacados durante el acto y el Gobernador ratificó el compromiso de continuar acompañando el crecimiento de la institución. “Queremos que siga creciendo, que siga creciendo ediliciamente, que siga creciendo en cantidad de caballos y que la escuela de jockey cada vez tenga más alumnos”, afirmó.
Pero hubo un concepto que atravesó buena parte de su discurso: el turf no puede medirse únicamente en números. Jaldo recordó que, durante su paso por la Caja Popular de Ahorros, recibió informes que señalaban al hipódromo como una institución deficitaria. Sin embargo, planteó que una “planilla fría de Excel” no alcanza para reflejar todo lo que genera la actividad. “Acá vive mucha gente. Si bien esto es netamente deportivo, tiene un efecto multiplicador y un efecto social muy importante”, señaló.
Detrás de cada caballo hay cuidadores, jockeys, propietarios, trabajadores y familias que encuentran en el hipódromo una fuente de trabajo y una forma de vida. Una realidad que, además, muchas veces se transmite de generación en generación. Abuelos, padres e hijos ligados al cuidado de los caballos o a las carreras forman parte de una historia que excede largamente los límites de la pista.
Jaldo también quiso poner en el centro de la escena al verdadero protagonista de cada carrera: el caballo. Recordó el papel que tuvo el animal en distintos momentos de la historia argentina y remarcó que su cuidado debe estar por encima de cualquier resultado deportivo. “Primero es el caballo, primero es la salud de él, el cuidado y el trato que se le da al caballo”, enfatizó.
En esa misma línea, destacó el carácter familiar de las jornadas turfísticas. El hipódromo, según planteó, es un lugar donde conviven distintas generaciones: niños, jóvenes, padres y abuelos. Una postal que se potencia el 24 de septiembre, una fecha cargada de simbolismo para los tucumanos, porque coincide con la conmemoración de la Batalla de Tucumán y con la celebración de la Virgen de la Merced, patrona de la provincia.
Guillermo Norry, interventor de la Caja Popular de Ahorros, también puso en valor el lanzamiento. “Es toda una novedad que después de muchos años un gobernador haya participado del lanzamiento del Batalla de Tucumán”, afirmó. Según destacó, el hipódromo “se viste de gala” para mostrar las obras realizadas, una imagen renovada y, especialmente, su perfil social.
Marcelo Moreno, gerente del hipódromo, hizo hincapié en el trabajo realizado durante los últimos meses. “Desde julio venimos trabajando con el personal, con los propietarios y con los jockeys. Nos pidieron especialmente que trabajemos sobre la pista y pusimos firmeza en eso”, explicó.
Los trabajos incluyeron mejoras en la pista y en distintos sectores del predio, con el acompañamiento del Gobierno provincial y de la Caja Popular de Ahorros. La intención es que la gran fiesta del turf encuentre al escenario a la altura de una competencia que vuelve a convocar a protagonistas de distintos puntos del país.
El jueves 24 llegará el momento de pasar de las palabras a la acción. El acceso será libre y gratuito, las puertas se abrirán a las 11 y la primera carrera está prevista para las 12. Además, habrá sorteos de un auto 0 kilómetro, motos, televisores y otras sorpresas.
El “Batalla” volverá a ser el gran punto de encuentro del turf tucumano. Pero esta vez tendrá, además, otra misión: mostrar hacia afuera una institución renovada y hacia adentro recordar que, detrás de una carrera, hay mucho más que caballos cruzando una meta.