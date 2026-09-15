“El Hipódromo tiene un efecto multiplicador y un efecto social muy importante”, aseguró Jaldo

El “Batalla de Tucumán” no es solamente una carrera. Es una tradición que atraviesa generaciones, una actividad que moviliza a cientos de familias y una jornada que, cada 24 de septiembre, convierte al hipódromo en uno de los grandes puntos de encuentro de la provincia. Con esa mirada se presentó oficialmente la 71ª edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que se disputará el jueves 24, en una jornada que tendrá como principal protagonista a la prueba de 2.200 metros.