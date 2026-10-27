Silvio Bellomio se suma a La Libertad Avanza Tucumán y será el vocero del espacio
La Libertad Avanza Tucumán anunció la incorporación de Silvio Bellomio al trabajo político que el espacio viene desarrollando en toda la provincia. Además, asumirá como vocero y estará a cargo de comunicar los aspectos técnicos de las propuestas que impulsa el espacio para transformar Tucumán.
Resumen para apurados
- La Libertad Avanza Tucumán incorporó a Silvio Bellomio como vocero oficial para comunicar las propuestas técnicas del espacio y transformar la provincia.
- La designación fue respaldada por el titular partidario Lisandro Catalán, en el marco del despliegue territorial de LLA frente a cuatro décadas de gobiernos peronistas.
- Con este nombramiento, el espacio libertario busca consolidar una alternativa política competitiva e impulsar una profunda agenda de reformas en Tucumán.
La Libertad Avanza Tucumán anunció la incorporación de Silvio Bellomio al trabajo político que el espacio viene desarrollando en toda la provincia. Además, asumirá como vocero y estará a cargo de comunicar los aspectos técnicos de las propuestas que impulsa el espacio para transformar Tucumán.
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, celebró su incorporación y le dio la bienvenida con un mensaje contundente: “Vamos con todo, Silvio. Esta vez es en serio”.
En su nueva función, Bellomio tendrá la responsabilidad de explicar las propuestas técnicas y las iniciativas que La Libertad Avanza busca impulsar para promover cambios en la provincia.
Desde el espacio señalaron que el objetivo es transformar el sistema político tucumano y reconstruir una provincia que, después de 40 años de gobiernos peronistas, necesita recuperar el rumbo y volver a crecer.
La incorporación de Bellomio se suma al trabajo territorial y político que La Libertad Avanza viene desarrollando en los distintos puntos de Tucumán, con la mirada puesta en impulsar una agenda de reformas y construir una alternativa para el futuro de la provincia.