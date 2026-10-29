La Sole llegó a Tucumán con su serie “30 pueblos” y dejó una parte de su poncho en manos de Cecilia Paliza

Soledad Pastorutti llegó a Tucumán para grabar un nuevo capítulo de “30 pueblos”, su serie dedicada a recorrer historias, culturas y tradiciones de distintos rincones del país que hayan marcardo su historia personal y sus inicios artísticos.
Para esta visita, además de visitar el ingenio La Florida, eligió Lo de la Paliza para revolear el poncho, cantar y compartir una guitarreada.
La jornada tuvo como protagonista al tradicional mesón, donde La Sole compartió música junto a Cecilia Paliza y otros artistas como Sant2, Sofía Salomón, Mellizos Díaz y Tawa.
Entre canciones, anécdotas y encuentros, la grabación puso en valor riqueza cultural de nuestra provincia.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando Soledad le regaló a Cecilia una parte de su emblemático poncho, un gesto que quedará ligado a este encuentro en el espacio folklórico tucumano, que celebra la identidad y las raíces del norte argentino.
Por su parte, Paliza le obsequió un disco de Los Tucu Tucu firmado por ella.
La llegada de la artista fue sorpresiva, con la complicidad de Nexus Producciones y Luciana Collado, quienes prepararon el encuentro como si se fuese a grabar un streaming.
La Sole interrumpió la juntada e ingresó al lugar generando impacto en los comensales que también se encontraban ahí.
Además, recorrió el Ingenio la Florida, donde vivió la experiencia de cosechar caña de azúcar y realizó el circuito para conocer cómo se transforma la caña en alimento y energía.
El capítulo podrá verse en la web oficial de “30 pueblos” donde también muestra las otras provincias que visitó.