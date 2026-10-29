Cuánto cobra un obrero de la construcción en noviembre de 2026
Los trabajadores de la construcción recibirán un aumento del 1,7% en noviembre, que completa la paritaria del trimestre. Conocé los salarios por hora de cada categoría, cuánto cobra un sereno y cuáles son las escalas según la zona geográfica.
Resumen para apurados
- En Argentina, los obreros de UOCRA perciben en noviembre de 2026 un aumento del 1,7%, completando el acuerdo trimestral pactado entre el gremio y las cámaras del sector.
- La suba acumulativa cerró el esquema iniciado en septiembre tras negociaciones con CAMARCO y FAEC, fijando escalas por categoría y región geográfica hasta fin de mes.
- Con vigencia hasta el 30 de noviembre, las partes deberán definir nuevas actualizaciones salariales para diciembre según la inflación y el nivel de actividad de la construcción.
Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cobrarán en noviembre de 2026 un aumento salarial del 1,7%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario firmado en septiembre. La actualización se calcula sobre los salarios básicos vigentes en octubre y completa el esquema de incrementos previsto para el período septiembre-noviembre.
El convenio fue acordado entre la UOCRA, conducida por Gerardo Martínez, y las cámaras empresarias del sector: la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 y tiene vigencia hasta el 30 de noviembre.
Cuánto cobra un obrero de la construcción en noviembre de 2026
Los salarios básicos de noviembre varían según la categoría laboral y la zona geográfica en la que se desempeña cada trabajador. Para la Zona A, los valores por hora y el salario mensual de los serenos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Oficial especializado: $7.828 por hora.
Oficial: $6.697 por hora.
Medio oficial: $6.188 por hora.
Ayudante: $5.696 por hora.
Sereno: $1.034.783 mensuales.
Estos importes corresponden a los salarios básicos de convenio. El monto final que recibe cada trabajador depende de las horas efectivamente trabajadas, los adicionales correspondientes y los descuentos aplicables.
Además, deben considerarse los adicionales previstos para determinadas condiciones laborales. Según la información difundida por la seccional Córdoba de la UOCRA, la escala contempla un adicional del 20% por asistencia.
Cuánto cobran los trabajadores de UOCRA en las zonas B, C y C Austral
Las escalas salariales de la construcción presentan diferencias según la zona geográfica. Los trabajadores de las zonas B, C y C Austral tienen básicos superiores a los de la Zona A.
Los valores correspondientes a noviembre son los siguientes:
Zona B
Oficial especializado: $8.689 por hora.
Sereno: $1.152.793 mensuales.
Zona C
Oficial especializado: $12.018 por hora.
Oficial: $11.267 por hora.
Sereno: $1.729.932 mensuales.
Zona C Austral
Oficial especializado: $15.657 por hora.
Sereno: $2.069.565 mensuales.
Los importes corresponden a las categorías informadas para cada región. Para conocer el salario aplicable a cada trabajador, es necesario verificar la zona correspondiente y la categoría establecida en el convenio.
Cómo fue el aumento salarial de UOCRA para septiembre, octubre y noviembre
El acuerdo paritario estableció tres incrementos consecutivos para el último trimestre de 2026. Los porcentajes se aplicaron de manera acumulativa sobre los salarios básicos actualizados del mes anterior.
El esquema quedó distribuido de la siguiente manera:
Septiembre: aumento del 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto.
Octubre: incremento del 1,8% sobre los salarios actualizados de septiembre.
Noviembre: suba del 1,7% sobre los valores vigentes al cierre de octubre.
De esta manera, el acuerdo completa el esquema de recomposición salarial previsto para los tres meses. Al tratarse de aumentos acumulativos, el porcentaje final resulta de aplicar cada incremento sobre la base salarial ya actualizada.
El entendimiento también contempla una cláusula de absorción, que permite compensar los aumentos voluntarios otorgados por las empresas desde agosto, hasta el monto correspondiente a los incrementos pactados.
Qué aportes establece el acuerdo paritario de la construcción
El acuerdo incluye un aporte extraordinario solidario del 2% mensual a cargo de los trabajadores, calculado sobre los conceptos remunerativos. Para los empleados afiliados a la UOCRA, ese aporte queda absorbido por la cuota sindical mensual.
Por otra parte, las empresas deben realizar una contribución del 2% destinada a acciones sociales y asistenciales para los trabajadores del sector, según las condiciones establecidas en el acta paritaria.
Estos conceptos deben distinguirse de los salarios básicos y de los adicionales que pueden integrar la remuneración final.
Cuándo se volverá a discutir el aumento de UOCRA
El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Las partes habían previsto una reunión para el 20 de octubre con el objetivo de analizar las actualizaciones correspondientes a partir de diciembre.
Hasta la información disponible en el material de origen, no se habían difundido anuncios oficiales sobre el resultado de esa instancia de negociación.
La próxima discusión paritaria deberá definir cómo continuará la actualización de los salarios de la construcción. La evolución de los precios y la situación de la actividad serán algunos de los factores relevantes para las negociaciones entre el sindicato y las cámaras empresarias.