Cuánto cobra un obrero de la construcción en noviembre de 2026

El convenio fue acordado entre la UOCRA, conducida por Gerardo Martínez, y las cámaras empresarias del sector: la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 y tiene vigencia hasta el 30 de noviembre.