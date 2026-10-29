Semana agitada en San Martín: qué decidió la CD sobre Orfila, los contratos y el manejo del fútbol

En ese tablero, una pieza ya está casi definida. En las últimas horas, la cúpula de la CD mantuvo varias reuniones con Alejandro Orfila con una meta concreta: asegurar su continuidad. “Se están ultimando los detalles del contrato. Las charlas fueron muy positivas porque hay coincidencias en lo deportivo: él sabe qué necesita y nosotros sabemos qué podemos darle”, confió a LA GACETA un allegado a la conducción. Solo resta definir el plazo. “Se está trabajando en hasta cuándo sería la extensión, pero la idea es que antes del partido con Colegiales esté todo cerrado, para planificar con tiempo la pretemporada”, agregó.