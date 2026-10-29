“Veremos cuando toque”: la respuesta de Palermo sobre una posible final de la Copa Argentina contra Boca

Martín Palermo está a un paso de un nuevo título con Platense, y el destino podría ponerle enfrente a Boca. Después de eliminar a Atlético Tucumán por penales en la semifinal de la Copa Argentina, el entrenador del “Calamar” fue consultado por un posible cruce con el club en el que se convirtió en ídolo, y prefirió no adelantarse. “Veremos cuando toque”, respondió.