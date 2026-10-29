“Veremos cuando toque”: la respuesta de Palermo sobre una posible final de la Copa Argentina contra Boca

Martín Palermo está a un paso de un nuevo título con Platense, y el destino podría ponerle enfrente a Boca. Después de eliminar a Atlético Tucumán por penales en la semifinal de la Copa Argentina, el entrenador del “Calamar” fue consultado por un posible cruce con el club en el que se convirtió en ídolo, y prefirió no adelantarse. “Veremos cuando toque”, respondió.
El exdelantero, máximo goleador de la historia de Boca, dejó en claro su cariño por el “Xeneize”. “Sí, quiero que Boca sea campeón de todo. Después veremos, ellos tienen que jugar el partido con Banfield”, explicó. Además, agregó: “Quiero que gane la Sudamericana y el campeonato”.
Platense consiguió el boleto a la final en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. Renzo Tesuri abrió el marcador para Atlético a los 36 minutos del primer tiempo, tras un centro de Juan Infante, y Nicolás Retamar igualó de cabeza a los 13 del complemento. En los penales, el “Calamar” se impuso 5-4 gracias a una atajada de Juan Pablo Cozzani ante Gabriel Compagnucci.
“Este grupo muestra ambición”
Palermo destacó el carácter de su plantel. “Este grupo muestra siempre ambición hasta el final”, aseguró. También valoró el esfuerzo de pelear en varios frentes. “Sostener tres competencias no es fácil, ni llegar a las instancias a las que fuimos llegando”, explicó.
El DT, que llegó para reemplazar a Walter Zunino, comparó este momento con su primera etapa en el club. “Hoy me encuentro a un grupo más fuerte y unido que en 2023”, sostuvo. Aquel año, Platense llegó a la final de la Copa de la Liga, que perdió 1-0 ante Rosario Central.
El rival de Platense en la final saldrá del cruce entre Boca y Banfield, que todavía debe disputarse. La final se jugará en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Para Atlético, la derrota cerró el sueño de volver a una final de la Copa Argentina, nueve años después de la que perdió ante River en 2017, justamente en ese mismo estadio.