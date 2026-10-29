Crisis en Mar del Plata: cerraron 64 hoteles en los últimos dos años

A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, Mar del Plata enfrenta una crisis en sus sectores hotelero, gastronómico y comercial. En los últimos dos años cerraron 64 hoteles en la principal ciudad balnearia del país, según datos difundidos por representantes empresariales del sector. La caída del consumo, los altos costos operativos y las dificultades para sostener la rentabilidad profundizan la preocupación por el empleo.