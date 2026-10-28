Atlético tuvo el plan, pero no supo sostenerlo y se quedó sin final

El planteo inicial fue uno de los puntos más interesantes del “Decano”. Con un esquema 4-1-4-1, Atlético consiguió equilibrio en la zona media y amplitud para atacar por los costados. La disposición le permitió disputar el partido de igual a igual, con personalidad para asumir el protagonismo y determinación para buscar el arco rival desde el comienzo. De hecho, al minuto de juego estuvo cerca de abrir el marcador, una señal de que no había salido a especular.