Platense, rival de Atlético, se acostumbró a pelear por cosas importantes

Platense dio el gran golpe el año pasado, cuando construyó una campaña inolvidable. Eliminó de manera consecutiva y como visitante a Racing, River y San Lorenzo, antes de vencer a Huracán en la final para quedarse con el título. En 2026, volvió a demostrar su capacidad competitiva al alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que quedó eliminado frente a Fluminense tras una serie muy pareja.