Platense, rival de Atlético, se acostumbró a pelear por cosas importantes

Resumen para apurados
- Platense enfrentará este miércoles a Atlético Tucumán en Salta por las semifinales de la Copa Argentina, buscando clasificar a una nueva final nacional.
- El equipo de Martín Palermo llega tras ganar el Apertura 2025 y alcanzar cuartos de la Libertadores, habiendo superado a Estudiantes en la fase anterior del torneo.
- Relegado en el certamen local, el Calamar busca ratificar su protagonismo reciente y cerrar el año con otro título, mientras que el Decano intentará frenar su racha.
Platense se acostumbró a ser protagonista y a dar pelea en los escenarios más exigentes. Después de sorprender al fútbol argentino con la conquista del Torneo Apertura 2025, el “Calamar” quiere seguir haciendo historia, esta vez en la Copa Argentina.
Platense dio el gran golpe el año pasado, cuando construyó una campaña inolvidable. Eliminó de manera consecutiva y como visitante a Racing, River y San Lorenzo, antes de vencer a Huracán en la final para quedarse con el título. En 2026, volvió a demostrar su capacidad competitiva al alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que quedó eliminado frente a Fluminense tras una serie muy pareja.
Ahora, en su camino en la Copa Argentina hacia las semifinales, superó 1-0 a Argentino de Monte Maíz, eliminó por penales a San Martín de San Juan (4-3) y a Instituto de Córdoba (3-1), y finalmente derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final. Así, se metió entre los cuatro mejores del certamen.
El presente en el Torneo Clausura, sin embargo, es diferente. El conjunto de Martín Palermo viene de vencer 2-1 a Gimnasia de Mendoza como visitante y alcanzó las 14 unidades, aunque permanece lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final. Por eso, la Copa Argentina representa una posibilidad concreta de cerrar la temporada con otro logro.
De cara al duelo ante el “Decano”, el entrenador analiza variantes en la formación titular. Agustín Lagos y Guido Mainero regresarían al equipo en lugar de Juan Ignacio Saborido y Juan Gauto. Además, Ignacio Vázquez podría reemplazar a Mendía, mientras que Bruno Sepúlveda y Gonzalo Lencina disputan un lugar en el ataque.
El último antecedente favorable a Platense frente a Atlético Tucumán se registró el 28 de marzo de 2025, por la fecha 11 del Torneo Apertura. En aquella ocasión, el “Calamar” se impuso por 2 a 1 como local, con un gol de Ronaldo Martínez y otro en contra de Guillermo “Bebé” Acosta.
Con Martín Palermo al frente, Platense buscará ratificar que su crecimiento no fue circunstancial. El objetivo es alcanzar una nueva final y sumar otro capítulo a una historia reciente que lo acostumbró a competir por cosas importantes. Atlético deberá impedírselo cuando lo enfrente este miércoles en Salta.