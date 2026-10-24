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Gol, aplausos y pedido de perdón: Julián Álvarez firmó la paz con los hinchas del Atlético

El delantero cordobés marcó en el 1 a 0 sobre Deportivo La Coruña y cortó casi un año de sequía en su estadio. Tras retirarse ovacionado, ofreció sinceras disculpas por sus dichos durante el mercado de pases. El respaldo de Simeone y la consolidación "colchonera" como escolta.

Gol, aplausos y pedido de perdón: Julián Álvarez firmó la paz con los hinchas del Atlético
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julián Álvarez anotó en el 1-0 de Atlético de Madrid ante La Coruña en el Metropolitano y pidió perdón a la afición por sus dichos sobre su salida en el mercado de pases.
  • El delantero cortó un año sin goles en casa. La tensión nació en el Mundial 2026 cuando buscó pasar a Barcelona, hecho que generó enojo y ausencias en las prácticas.
  • Con el respaldo público de Simeone, el Atlético se afianzó como escolta del torneo y Álvarez inició la reconciliación con el público antes de enfrentar a Barcelona.
Resumen generado con IA

Julián Álvarez convirtió el único gol en la victoria 1 a 0 de Atlético de Madrid sobre Deportivo La Coruña por la décima fecha de La Liga de España. A los tres minutos del segundo tiempo en el estadio Metropolitano, el delantero empujó un centro rasante enviado desde la izquierda por Álex Grimaldo para darle los tres puntos al equipo de Diego Simeone, en lo que significó su segundo tanto consecutivo tras haber anotado entre semana en el 1-1 ante Stuttgart por competencias europeas. El gol fue el número 51 del atacante cordobés con el club y cortó una serie de casi un año sin marcar por el torneo local en su estadio, registro que databa del 1 de noviembre de 2025 ante Sevilla.

Tras el partido y luego de retirarse despedido con aplausos por el público, el futbolista aprovechó la entrevista oficial para referirse al conflicto originado a mitad de año: “Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento. Sobre todo porque entiendo el enojo de la gente; yo también como hincha me hubiera enojado, y más por cómo me han bancado y apoyado siempre durante todos estos años”. En esa misma línea, Álvarez valoró el cambio de clima en las tribunas: “Estas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho. Cuando te sientes bien en la vida, se nota en el campo. Ahora tengo que enfocarme en trabajar y seguir mejorando; ojalá, con trabajo duro y humildad, pueda revertir esta situación”.

La tensión con los hinchas se había originado durante el Mundial 2026 en Dallas, cuando tras el partido entre Argentina y Austria el delantero manifestó que “lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. Aquellas palabras abrieron negociaciones con Barcelona y generaron una dura respuesta de la dirigencia del club madrileño, que catalogó de "tramposo" el accionar catalán, exigió el pago íntegro de la cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros y atravesó semanas de conflicto que incluyeron ausencias del atacante a los entrenamientos.

En conferencia de prensa, el "Cholo" Simeone respaldó públicamente la actitud del cordobés: “Valoro mucho de las personas cuando piden perdón, porque pedir perdón no es fácil. Cuando uno lo pide desde el sentimiento, lo emocional y lo que siente, le doy mucho valor. Julián es un chico magnífico, humilde, trabajador, que quiere a sus compañeros, es respetuoso y agradezco su perdón”. Con este resultado, Atlético de Madrid alcanzó las 25 unidades (ocho triunfos, un empate y una derrota) para afirmarse como escolta de Barcelona antes del clásico de este domingo.

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