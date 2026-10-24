Gol, aplausos y pedido de perdón: Julián Álvarez firmó la paz con los hinchas del Atlético

Tras el partido y luego de retirarse despedido con aplausos por el público, el futbolista aprovechó la entrevista oficial para referirse al conflicto originado a mitad de año: “Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento. Sobre todo porque entiendo el enojo de la gente; yo también como hincha me hubiera enojado, y más por cómo me han bancado y apoyado siempre durante todos estos años”. En esa misma línea, Álvarez valoró el cambio de clima en las tribunas: “Estas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho. Cuando te sientes bien en la vida, se nota en el campo. Ahora tengo que enfocarme en trabajar y seguir mejorando; ojalá, con trabajo duro y humildad, pueda revertir esta situación”.