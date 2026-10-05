Fuerte denuncia contra la Liga Tucumana: la conducción respondió, cuestionó firmas y negó irregularidades

Una fuerte denuncia presentada ante el Consejo Federal de la AFA abrió un nuevo frente institucional en la Liga Tucumana de Fútbol. El escrito, de 23 páginas, solicita una investigación integral sobre el funcionamiento administrativo, económico, contable y deportivo de la entidad y apunta a determinar eventuales responsabilidades de su presidente, Eduardo Monteros, del tesorero Ricardo René Elías y de otros integrantes del Comité Ejecutivo. Entre otras medidas, los denunciantes solicitan la suspensión preventiva de las principales autoridades mientras se sustancien las actuaciones.