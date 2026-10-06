SociedadClima y ecología

Caso Ledo: según Enrique Romero, la decisión de la Corte sobre Milani puede esclarecer la desaparición del conscripto

El dirigente peronista recordó sus denuncias sobre el exjefe del Ejército y el vínculo con el Operativo Independencia. La Corte Suprema dejó sin efecto la absolución y ordenó que Casación dicte un nuevo fallo.

ENRIQUE ROMERO
ENRIQUE ROMERO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema revocó la absolución de César Milani por la desaparición del conscripto Ledo en 1976 en Tucumán, al detectar fallas lógicas en la valoración de las pruebas.
  • Milani fue absuelto en 2019 de encubrimiento y falsedad ideológica por fraguar la deserción de Ledo. La Procuración impugnó el fallo por omitir evidencias clave del expediente.
  • Casación deberá dictar una nueva sentencia que determine la responsabilidad penal del exjefe militar y reactive las indagaciones sobre el destino de los restos del soldado.
Resumen generado con IA

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar la absolución de César Milani en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo reactivó el debate sobre el papel que tuvo el entonces subteniente del Ejército en los hechos ocurridos en Tucumán en 1976.

En ese contexto, el dirigente peronista tucumano Enrique Romero, quien había denunciado a Milani y declarado como testigo durante el juicio oral, sostuvo que la revisión de la sentencia puede permitir avanzar sobre lo que ocurrió con Ledo y sobre el supuesto encubrimiento posterior de su desaparición.

“La revocación de la absolución por el beneficio de la duda del hoy manzurista César Milani puede establecer su maniobra de encubrimiento y el destino de los restos de Agapito Ledo”, afirmó Romero.

La frase de Romero alude a la resolución adoptada por la Corte el 29 de septiembre. El máximo tribunal, por mayoría, consideró que la absolución de Milani no había valorado de manera adecuada y conjunta los elementos incorporados a la causa y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo pronunciamiento. La Corte no condenó a Milani ni determinó su responsabilidad penal.

Qué resolvió la Corte sobre Milani

Milani había sido absuelto en noviembre de 2019 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que condenó a 14 años de prisión al ex capitán Esteban Sanguinetti por su participación en los delitos cometidos contra Ledo. Dos años después, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de Milani.

El exjefe del Ejército había llegado al juicio acusado de encubrimiento y falsedad ideológica de documento público, a raíz de su presunta intervención en un acta que presentó la desaparición de Ledo como una deserción.

La Procuración General cuestionó esa interpretación y sostuvo que las instancias anteriores habían valorado las pruebas de manera fragmentaria. Entre otros elementos, señaló que en el acta atribuida a Milani se consignó que Ledo se había llevado su equipo de campaña, mientras que durante el proceso se estableció que sus pertenencias habían quedado en el campamento.

La Corte coincidió con esos cuestionamientos. El conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, que intervino en el acuerdo, sostuvo en su voto que la duda utilizada para absolver a Milani omitía considerar hechos probados y presentaba quiebres lógicos. El juez Carlos Rosenkrantz, en cambio, votó en disidencia.

Las denuncias que Romero había presentado sobre el caso Ledo

Romero viene siguiendo el expediente desde hace más de una década. En 2013, cuando Milani era jefe del Ejército, presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Tucumán por la desaparición de Ledo y por las muertes de otros conscriptos y de un sargento ocurridas durante el Operativo Independencia.

En aquella presentación, según publicó LA GACETA, Romero planteó que debía investigarse una posible conexión entre las muertes de Carlos Fricker, Juan Ángel Toledo Pimentel, Carlos Cajal, el sargento Alberto Lai y Alberto Agapito Ledo. También pidió investigar la presunta confección de un sumario por una supuesta deserción de Ledo.

La hipótesis de Romero apuntaba a una posible intervención de integrantes del área de Inteligencia Militar. Se trataba, en todos los casos, de afirmaciones formuladas por el dirigente y de pedidos de investigación, no de hechos establecidos judicialmente.

El informe de Inteligencia que mencionó Romero

Ahora, Romero volvió a referirse a un documento que, según explicó, había presentado ante la Justicia Federal y que se encontraba reservado en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal N° 1.

Según su relato, el material constaba de unas 80 fojas y había sido presentado originalmente por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Romero sostiene que el documento contenía información de Inteligencia Militar sobre actividades consideradas subversivas y que en ese registro figuraba Ledo.

La existencia de documentación de Inteligencia vinculada con el soldado ya había sido mencionada durante la investigación. En 2014, en LA GACETA informó sobre un documento del Batallón 141 de Ingenieros de La Rioja, fechado en agosto de 1976, en el que Ledo era señalado como integrante de una supuesta “célula subversiva”.

Romero sostiene que esos antecedentes son relevantes porque, según su interpretación, permitirían establecer qué información tenía el Ejército sobre Ledo antes de su desaparición.

Milani y su presencia en Tucumán

Uno de los puntos centrales de la denuncia de Romero es la presencia de Milani en Tucumán durante 1976.

Ledo desapareció el 17 de junio de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio y se encontraba en una comisión del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 desplegada en Monteros, en el marco del Operativo Independencia. Milani era entonces subteniente y formaba parte de esa comisión.

LA GACETA había consignado antes del juicio que Milani estaba acusado de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, mientras que Sanguinetti enfrentaba la acusación vinculada directamente con la privación ilegal de la libertad y la muerte de Ledo.

Durante el proceso, Milani sostuvo que no conocía a Ledo y negó haber sido su asistente. También rechazó haber tenido participación en tareas represivas. En una declaración publicada por LA GACETA en 2017, afirmó que nunca había conocido al soldado y cuestionó la atribución de su firma en la copia del acta de deserción.

“No sé de qué se ríe, general”

Romero ya había expuesto parte de estas objeciones durante el juicio oral realizado en Tucumán en 2019.

En octubre de ese año declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal y relató que había accedido a un informe de Inteligencia en el que figuraba Ledo. Durante el interrogatorio de la defensa de Milani, Romero recordó además las declaraciones de Ricardo Bussi sobre la relación entre su padre, el exgobernador y represor Antonio Domingo Bussi, y Milani.

No sé de qué se ríe, general. No me parece gracioso”, le dijo Romero a Milani durante aquella audiencia, según registró LA GACETA.

En una carta enviada al diario en julio de 2013, Ricardo Bussi había afirmado que Milani era para su padre “uno de sus subordinados más comprometidos”.

Qué puede pasar ahora con la causa

La resolución de la Corte no determina que Milani sea responsable de la desaparición de Ledo ni implica una condena. Lo que hizo el máximo tribunal fue dejar sin efecto la decisión de Casación que había confirmado su absolución y ordenar un nuevo pronunciamiento.

Para Romero, sin embargo, esta decisión representa una oportunidad para volver a analizar elementos que, según su interpretación, no fueron considerados adecuadamente en las instancias anteriores.

La discusión judicial se concentrará ahora en la eventual responsabilidad de Milani por el encubrimiento y la falsedad ideológica vinculados con el acta de deserción de Ledo, mientras continúa sin conocerse el destino de los restos del soldado riojano, desaparecido en Tucumán durante la última dictadura militar.

LA GACETA ya había informado en 2019 que Romero había llevado ante el tribunal su versión sobre los informes de Inteligencia y la relación entre Ledo y Milani. La nueva decisión de la Corte vuelve a poner esos antecedentes en el centro de la discusión judicial

Temas TucumánAntonio Domingo BussiRicardo BussiEnrique RomeroCésar Milani
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
2

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
3

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
4

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi
5

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
2

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
3

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
5

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Más Noticias
Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

El increíble parecido de Sofi Martínez con su mamá: quién es Fernanda Mateos y a qué se dedica

¿No podés soltar el celular ni para cenar? Alberto Trímboli, doctor en Psicología, explica qué es la “ciberlaxia” y por qué afecta más a los adultos

¿No podés soltar el celular ni para cenar? Alberto Trímboli, doctor en Psicología, explica qué es la “ciberlaxia” y por qué afecta más a los adultos

Nobel de Física para Francis Halzen por descubrir el origen de los neutrinos de alta energía

Nobel de Física para Francis Halzen por descubrir el origen de los neutrinos de alta energía

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias

Comentarios