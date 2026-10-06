Caso Ledo: según Enrique Romero, la decisión de la Corte sobre Milani puede esclarecer la desaparición del conscripto

La frase de Romero alude a la resolución adoptada por la Corte el 29 de septiembre. El máximo tribunal, por mayoría, consideró que la absolución de Milani no había valorado de manera adecuada y conjunta los elementos incorporados a la causa y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo pronunciamiento. La Corte no condenó a Milani ni determinó su responsabilidad penal.