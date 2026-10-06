Caso Ledo: según Enrique Romero, la decisión de la Corte sobre Milani puede esclarecer la desaparición del conscripto
El dirigente peronista recordó sus denuncias sobre el exjefe del Ejército y el vínculo con el Operativo Independencia. La Corte Suprema dejó sin efecto la absolución y ordenó que Casación dicte un nuevo fallo.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema revocó la absolución de César Milani por la desaparición del conscripto Ledo en 1976 en Tucumán, al detectar fallas lógicas en la valoración de las pruebas.
- Milani fue absuelto en 2019 de encubrimiento y falsedad ideológica por fraguar la deserción de Ledo. La Procuración impugnó el fallo por omitir evidencias clave del expediente.
- Casación deberá dictar una nueva sentencia que determine la responsabilidad penal del exjefe militar y reactive las indagaciones sobre el destino de los restos del soldado.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar la absolución de César Milani en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo reactivó el debate sobre el papel que tuvo el entonces subteniente del Ejército en los hechos ocurridos en Tucumán en 1976.
En ese contexto, el dirigente peronista tucumano Enrique Romero, quien había denunciado a Milani y declarado como testigo durante el juicio oral, sostuvo que la revisión de la sentencia puede permitir avanzar sobre lo que ocurrió con Ledo y sobre el supuesto encubrimiento posterior de su desaparición.
“La revocación de la absolución por el beneficio de la duda del hoy manzurista César Milani puede establecer su maniobra de encubrimiento y el destino de los restos de Agapito Ledo”, afirmó Romero.
La frase de Romero alude a la resolución adoptada por la Corte el 29 de septiembre. El máximo tribunal, por mayoría, consideró que la absolución de Milani no había valorado de manera adecuada y conjunta los elementos incorporados a la causa y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo pronunciamiento. La Corte no condenó a Milani ni determinó su responsabilidad penal.
Qué resolvió la Corte sobre Milani
Milani había sido absuelto en noviembre de 2019 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que condenó a 14 años de prisión al ex capitán Esteban Sanguinetti por su participación en los delitos cometidos contra Ledo. Dos años después, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de Milani.
El exjefe del Ejército había llegado al juicio acusado de encubrimiento y falsedad ideológica de documento público, a raíz de su presunta intervención en un acta que presentó la desaparición de Ledo como una deserción.
La Procuración General cuestionó esa interpretación y sostuvo que las instancias anteriores habían valorado las pruebas de manera fragmentaria. Entre otros elementos, señaló que en el acta atribuida a Milani se consignó que Ledo se había llevado su equipo de campaña, mientras que durante el proceso se estableció que sus pertenencias habían quedado en el campamento.
La Corte coincidió con esos cuestionamientos. El conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, que intervino en el acuerdo, sostuvo en su voto que la duda utilizada para absolver a Milani omitía considerar hechos probados y presentaba quiebres lógicos. El juez Carlos Rosenkrantz, en cambio, votó en disidencia.
Las denuncias que Romero había presentado sobre el caso Ledo
Romero viene siguiendo el expediente desde hace más de una década. En 2013, cuando Milani era jefe del Ejército, presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Tucumán por la desaparición de Ledo y por las muertes de otros conscriptos y de un sargento ocurridas durante el Operativo Independencia.
En aquella presentación, según publicó LA GACETA, Romero planteó que debía investigarse una posible conexión entre las muertes de Carlos Fricker, Juan Ángel Toledo Pimentel, Carlos Cajal, el sargento Alberto Lai y Alberto Agapito Ledo. También pidió investigar la presunta confección de un sumario por una supuesta deserción de Ledo.
La hipótesis de Romero apuntaba a una posible intervención de integrantes del área de Inteligencia Militar. Se trataba, en todos los casos, de afirmaciones formuladas por el dirigente y de pedidos de investigación, no de hechos establecidos judicialmente.
El informe de Inteligencia que mencionó Romero
Ahora, Romero volvió a referirse a un documento que, según explicó, había presentado ante la Justicia Federal y que se encontraba reservado en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal N° 1.
Según su relato, el material constaba de unas 80 fojas y había sido presentado originalmente por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Romero sostiene que el documento contenía información de Inteligencia Militar sobre actividades consideradas subversivas y que en ese registro figuraba Ledo.
La existencia de documentación de Inteligencia vinculada con el soldado ya había sido mencionada durante la investigación. En 2014, en LA GACETA informó sobre un documento del Batallón 141 de Ingenieros de La Rioja, fechado en agosto de 1976, en el que Ledo era señalado como integrante de una supuesta “célula subversiva”.
Romero sostiene que esos antecedentes son relevantes porque, según su interpretación, permitirían establecer qué información tenía el Ejército sobre Ledo antes de su desaparición.
Milani y su presencia en Tucumán
Uno de los puntos centrales de la denuncia de Romero es la presencia de Milani en Tucumán durante 1976.
Ledo desapareció el 17 de junio de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio y se encontraba en una comisión del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 desplegada en Monteros, en el marco del Operativo Independencia. Milani era entonces subteniente y formaba parte de esa comisión.
LA GACETA había consignado antes del juicio que Milani estaba acusado de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, mientras que Sanguinetti enfrentaba la acusación vinculada directamente con la privación ilegal de la libertad y la muerte de Ledo.
Durante el proceso, Milani sostuvo que no conocía a Ledo y negó haber sido su asistente. También rechazó haber tenido participación en tareas represivas. En una declaración publicada por LA GACETA en 2017, afirmó que nunca había conocido al soldado y cuestionó la atribución de su firma en la copia del acta de deserción.
“No sé de qué se ríe, general”
Romero ya había expuesto parte de estas objeciones durante el juicio oral realizado en Tucumán en 2019.
En octubre de ese año declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal y relató que había accedido a un informe de Inteligencia en el que figuraba Ledo. Durante el interrogatorio de la defensa de Milani, Romero recordó además las declaraciones de Ricardo Bussi sobre la relación entre su padre, el exgobernador y represor Antonio Domingo Bussi, y Milani.
“No sé de qué se ríe, general. No me parece gracioso”, le dijo Romero a Milani durante aquella audiencia, según registró LA GACETA.
En una carta enviada al diario en julio de 2013, Ricardo Bussi había afirmado que Milani era para su padre “uno de sus subordinados más comprometidos”.
Qué puede pasar ahora con la causa
La resolución de la Corte no determina que Milani sea responsable de la desaparición de Ledo ni implica una condena. Lo que hizo el máximo tribunal fue dejar sin efecto la decisión de Casación que había confirmado su absolución y ordenar un nuevo pronunciamiento.
Para Romero, sin embargo, esta decisión representa una oportunidad para volver a analizar elementos que, según su interpretación, no fueron considerados adecuadamente en las instancias anteriores.
La discusión judicial se concentrará ahora en la eventual responsabilidad de Milani por el encubrimiento y la falsedad ideológica vinculados con el acta de deserción de Ledo, mientras continúa sin conocerse el destino de los restos del soldado riojano, desaparecido en Tucumán durante la última dictadura militar.
LA GACETA ya había informado en 2019 que Romero había llevado ante el tribunal su versión sobre los informes de Inteligencia y la relación entre Ledo y Milani. La nueva decisión de la Corte vuelve a poner esos antecedentes en el centro de la discusión judicial