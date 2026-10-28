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Preocupación por la salud Carmen Barbieri: se descompensó en la calle antes de ir a su programa

La conductora sufrió una baja de presión que le provocó mareos y falta de fuerzas.

CARMEN BARBIERI. La conductora sentada en el estudio de su programa que se emite cada tarde por El Nueve.
CARMEN BARBIERI. La conductora sentada en el estudio de su programa que se emite cada tarde por El Nueve. Foto tomada de Instagram.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carmen Barbieri se descompensó este miércoles en la calle en Buenos Aires por una baja de presión y no pudo conducir su programa "Con Carmen" en El Nueve.
  • La conductora venía de hacer reposo por un cuadro severo de bronquitis y fiebre alta. Aunque retomó el trabajo el lunes, el esfuerzo físico agravó su debilidad general.
  • La recaída obliga a Barbieri a guardar reposo estricto, lo que genera incertidumbre sobre cuándo podrá reincorporarse de forma definitiva a sus compromisos televisivos.
Resumen generado con IA

Carmen Barbieri sufrió una nueva descompensación este miércoles y no pudo ponerse al frente de "Con Carmen", el ciclo que conduce por El Nueve. La conductora explicó que sufrió una baja de presión que le provocó mareos y falta de fuerzas. 

“Tuve un bajón de presión y no tenía fuerzas. Me quedé otra vez en cama”, afirmó la artista, en diálogo con el diario Clarín. 

La semana pasada, Barbieri había atravesado un cuadro agudo de broncoespasmo, bronquitis y gripe, con picos de 40 grados de fiebre. Aunque los médicos evaluaron la posibilidad de internarla, finalmente realizó el tratamiento de manera ambulatoria en su casa.

Luego de cinco días de reposo, regresó a la conducción el lunes y el martes. Sin embargo, reconoció que le había costado retomar el ritmo de trabajo y que debió hacer un esfuerzo importante para cumplir con sus compromisos laborales.

“Hoy no pude ir a trabajar. Estoy débil y baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, expresó en un mensaje que fue leído al aire en "Puro Show" (El Trece).

En ese mismo contacto, la conductora manifestó su frustración por no poder continuar con su rutina habitual. “Ayer y antes de ayer fui e hice un gran esfuerzo especial. Y hoy estoy sin fuerzas. Siento bronca porque tengo un broncoespasmo terrible”, señaló.

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