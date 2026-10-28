Los Pumas cerraron su concentración en Londres con tres bajas y dos incorporaciones al cuerpo técnico
El seleccionado argentino completó tres jornadas de preparación para el Nations Championship. Felipe Contepomi deberá reorganizar el plantel por las lesiones de Santiago Carreras, Thomas Gallo y Santiago Chocobares, mientras que Mario Ledesma y Shaun Edwards se sumaron al staff.
Resumen para apurados
- Los Pumas concluyeron hoy su concentración en Londres bajo el mando de Felipe Contepomi, preparándose para la ventana internacional de noviembre frente a potencias europeas.
- El plantel sufrió las bajas por lesión de Carreras, Gallo y Chocobares, mientras que Mario Ledesma y Shaun Edwards se sumaron como refuerzos de peso al cuerpo técnico.
- Argentina debutará el 6 de noviembre ante Irlanda, en un exigente ciclo que medirá su nuevo esquema defensivo y el recambio del plantel camino al Mundial de Australia 2027.
Los Pumas finalizaron hoy su concentración en Londres, donde desarrollaron tres jornadas de trabajo de cara a la ventana internacional de noviembre. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi comenzó a preparar los compromisos ante Irlanda, Italia y Francia, correspondientes a la segunda etapa del Nations Championship, con novedades importantes tanto en el plantel como en el cuerpo técnico.
El campamento se extendió desde el lunes hasta hoy. Contepomi viajó desde Buenos Aires junto a parte de la delegación y se reunió en la capital inglesa con los jugadores convocados que militan en clubes europeos. El objetivo fue avanzar en la preparación colectiva antes del inicio de una exigente serie de encuentros.
Sin embargo, la concentración estuvo marcada por tres bajas sensibles. Santiago Carreras sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mientras jugaba para Bath, de Inglaterra. Thomas Gallo, por su parte, padeció una lesión en la muñeca izquierda durante su participación con Lyon, de Francia, y debió ser operado de urgencia.
A ellos se sumó Santiago Chocobares, quien fue desafectado después de sufrir una conmoción cerebral en un partido con Toulouse. Ante estas ausencias, el cuerpo técnico convocó a Rodrigo Martínez Manzano, Mateo Soler y Matías Moroni para reforzar el grupo.
Dos nombres de experiencia para el staff
Otra de las principales novedades fue el regreso de Mario Ledesma a la estructura del seleccionado argentino. El exentrenador principal de Los Pumas, que dejó el cargo en 2022, volvió cuatro años después para asumir la conducción del scrum en reemplazo de Andrés Bordoy.
También se concretó la incorporación de Shaun Edwards como especialista defensivo. El entrenador llega con una extensa trayectoria internacional y siete títulos del Seis Naciones: cuatro conseguidos con Gales y tres con Francia.
Ambos se integraron al equipo de trabajo encabezado por Contepomi en una etapa clave de preparación para el Mundial de Australia 2027.
Tres partidos y una jornada de definición
El próximo paso será la confirmación de la nómina definitiva para la ventana internacional. Los Pumas debutarán el viernes 6 de noviembre frente a Irlanda, mientras que el sábado 14 se medirán con Italia y el sábado 21 enfrentarán a Francia.
La actividad concluirá entre el 27 y el 29 de noviembre, cuando se dispute la jornada final del Nations Championship. En esa instancia, Argentina enfrentará al seleccionado de la conferencia europea que termine en su misma posición.
Con tres bajas importantes, nuevas alternativas en el plantel y dos incorporaciones de peso al cuerpo técnico, Los Pumas iniciarán noviembre con el desafío de encontrar rápidamente su mejor funcionamiento ante tres rivales europeos.