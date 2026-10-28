El juicio por el crimen de Érika: “Siempre le pedí a Dios que Sosa hablara”

“El Militar” declaró que Díaz era el único de los que estaban sentados en el banquillo de los acusados que no tenía ninguna vinculación con el hecho. “Siempre lo supimos. Él es intachable. Todo el mundo sabe que ‘Cepillo’, como todos lo conocen, no tuvo problemas en entregar a su hermano y a uno de sus hijos a la Policía porque hicieron algo malo”, contó. “Es más, cuando comenzó a sonar su nombre, él fue a la Fiscalía. Dijo que haría todo lo necesario para salvar su nombre. Le respondieron que se quedara tranquilo y que no tenía nada que temer. Al otro día, fue detenido en su casa”, explicó Zelarayán.