BTS en la Argentina: el guiño a Messi y Maradona que selló la conexión cultural con el público
Tras concretar tres recitales agotados en La Plata, los integrantes de la banda surcoreana BTS mostraron su devoción por los íconos de la cultura popular nacional mediante camisetas de la Selección, jerga local y publicaciones dedicadas a Diego Maradona y Lionel Messi
Resumen para apurados
- Del 21 al 24 de octubre, BTS dio tres recitales en La Plata y homenajeó a Messi y Maradona para afianzar su conexión con el público argentino.
- Los músicos lucieron camisetas albicelestes personalizadas, usaron modismos locales y cantaron 'Muchachos', en el debut del grupo completo en el país.
- El evento selló una integración cultural inédita entre el K-pop y la identidad local, afianzando al país como una plaza estratégica para futuros megashows.
El debut de la banda surcoreana BTS en la Argentina trascendió el marco estrictamente musical para convertirse en un fenómeno de integración cultural.
Tras ofrecer tres multitudinarios conciertos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata los días 21, 23 y 24 de octubre, los artistas consolidaron un vínculo directo con la identidad nacional a través de explícitos homenajes a Diego Maradona, Lionel Messi y costumbres locales.
La coronación de esta visita quedó reflejada en las publicaciones personales de J-Hope, quien compartió ante sus millones de seguidores el lado más "argentino" del grupo.
Homenaje a la pasión futbolera: Maradona, Messi y la camiseta del 10
En su balance personal difundido en Instagram, J-Hope publicó un carrusel fotográfico que tuvo como eje central a los dos máximos referentes del fútbol argentino.
Una de las imágenes más representativas mostró al cantante posando en las afueras del recinto platense, junto a una figura de Diego Armando Maradona, conectando de manera directa su estadía con la historia del deporte nacional.
Post Instagram
El reconocimiento hacia Lionel Messi ocupó un lugar preponderante en el registro visual de la estrella de K-pop. J-Hope exhibió diversas indumentarias asociadas al capitán argentino, entre las que se destacaron una camiseta del Barcelona, una del Inter Miami, adquirida personalmente en un comercio local, y la indumentaria oficial de la Selección Argentina.
Esta última prenda no fue un elemento aislado dentro del vestuario de la agrupación. Durante los espectáculos, no solo J-Hope lució la remera albiceleste personalizada con su nombre y el número 10, sino que también SUGA, RM, V y Jungkook subieron al escenario vistiendo modelos idénticos con sus respectivas identidades.
Las camisetas incluyeron el número 10, la fecha 1893 y el escudo con las tres estrellas, representando un gesto de consideración planificado hacia los símbolos del país.
Modismos, mate y "Muchachos": la cercanía de BTS con el público en el escenario
La estrategia de acercamiento no se limitó a la indumentaria deportiva. Durante las tres jornadas en La Plata, los integrantes de BTS buscaron derribar la barrera idiomática mediante el uso activo del español y la incorporación de modismos populares de uso cotidiano en el país.
En particular, el integrante V protagonizó varios de los momentos más comentados del show al dirigirse a la audiencia con expresiones como "aguante" y "fuera de joda", además de proponer abiertamente compartir un mate con los presentes.
Para reforzar el clima festivo, los músicos sumaron al repertorio los cánticos infaltables de las celebraciones futboleras locales, entonando "Muchachos" y el clásico "Olé, olé, olé".
Esta combinación de expresiones coloquiales, hábitos locales y referencias deportivas funcionó como una herramienta de empatía hacia el público argentino, demostrando un estudio y respeto previo por las costumbres del público que los recibía.
El impacto histórico de la primera visita de BTS al país
La gira mundial ARIRANG marcó un hito en la relación del grupo con su comunidad de fanáticos locales (ARMY), quienes esperaron durante años la llegada de la agrupación completa. Las presentaciones de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook registraron entradas totalmente agotadas para las tres fechas en el Estadio Único.
El impacto de las tres noches no solo dejó un recuerdo en la memoria de los espectadores, sino que adquirió una escala global cuando J-Hope inmortalizó su paso por suelo bonaerense en sus redes sociales. Al entrelazar el K-pop con íconos intergeneracionales de la Argentina, la banda reafirmó el valor que le otorga a la plaza sudamericana.
En definitiva, las imágenes compartidas y la interacción en escena transformaron un evento masivo en una experiencia de intercambio cultural, donde la música surcoreana y la pasión deportiva argentina se encontraron sobre el mismo escenario.