BTS en la Argentina: el guiño a Messi y Maradona que selló la conexión cultural con el público

El impacto de las tres noches no solo dejó un recuerdo en la memoria de los espectadores, sino que adquirió una escala global cuando J-Hope inmortalizó su paso por suelo bonaerense en sus redes sociales. Al entrelazar el K-pop con íconos intergeneracionales de la Argentina, la banda reafirmó el valor que le otorga a la plaza sudamericana.