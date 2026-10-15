La zafra azucarera en Tucumán podría extenderse hasta fines de noviembre por las lluvias

En una entrevista con LG Play, el directivo explicó que las precipitaciones registradas durante meses en los que habitualmente no son tan frecuentes retrasaron el inicio de la campaña y complicaron el ritmo de cosecha. La zafra comenzó aproximadamente 30 días más tarde de lo habitual y, en las últimas jornadas, varios ingenios debieron detener sus operaciones por la falta de piso para el ingreso de las máquinas a los campos.