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El cura que se hizo viral por compartir el altar con una perrita rescatada: la tierna historia de Nina

Rescatada en 2021 con desnutrición severa y recién operada, el animal encontró hogar en la parroquia cordobesa; hoy convive en las celebraciones religiosas, participa de la catequesis y acompaña al sacerdote en sus visitas pastorales a pueblos vecinos.

Un cura cordobés se volvió viral por dejar que su perrita se siente junto a él en el altar.
Un cura cordobés se volvió viral por dejar que su perrita se siente junto a él en el altar. Capturas de Instagram @francarranzaok
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Córdoba, el sacerdote Germán Alassia se viralizó por oficiar misas junto a Nina, una perra que rescató en 2021, para promover el respeto hacia los animales.
  • Nina fue rescatada de la calle con desnutrición severa y recién operada. Tras ser adoptada por el párroco, se integró a la catequesis, las celebraciones y los viajes pastorales.
  • La repercusión fomenta la adopción responsable y refuerza un mensaje de empatía social, impulsando la inclusión de animales en celebraciones y espacios comunitarios.
Resumen generado con IA

Un video difundido en las redes sociales convirtió en tendencia la escena cotidiana que se vive en la parroquia de Tancacha, una localidad situada en el centro de la provincia de Córdoba. 

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Allí, el cura párroco Germán Alassia comparte el espacio del altar durante los oficios religiosos con Nina, una perrita que permanece sentada a su lado en una silla y recibe sus caricias en medio de las celebraciones. Sin embargo, detrás del registro que generó una ola de afecto entre los usuarios se esconde una historia de rescate y adopción.

La llegada de Nina a la vida parroquial se produjo en octubre de 2021 a través de una organización dedicada al rescate de animales en situación de calle. En aquel momento, el animal tenía aproximadamente un año de edad, presentaba un cuadro de desnutrición importante y se encontraba recién operada. 

Tras ser acogida por el sacerdote, la perrita no solo encontró un hogar permanente en el templo, sino que se integró por completo a la rutina pastoral del pueblo.

Desde su adopción, la presencia de la mascota se volvió habitual en las distintas actividades del templo de Tancacha, participando de manera constante tanto en los encuentros de catequesis como en las misas comunitarias. Incluso, según testimonios de vecinos que conocen la labor del sacerdote, el párroco suele trasladarse junto a ella hacia localidades cercanas para brindar sus servicios religiosos en comunidades vecinas.

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La reflexión sobre el cuidado de los animales

El fenómeno digital tomó dimensión masiva a partir de las imágenes publicadas en redes por el usuario @francarranzaok, quien registró el trato afectuoso entre el cura y Nina sobre el presbiterio. En la publicación, el internauta remarcó la empatía del sacerdote al cederle un lugar de privilegio en el templo.

La difusión del material provocó cientos de mensajes que destacaron la sensibilidad del párroco y calificaron su conducta como un ejemplo de respeto y cuidado.

En declaraciones radiales prestadas a Estación Urbana 97.5, el padre Germán Alassia se refirió a la trascendencia del video y compartió su visión sobre la relación entre la fe y el trato hacia los animales.

El religioso manifestó que toda la creación es obra de Dios y sostuvo que las actitudes cotidianas de los animales transmiten valores humanos esenciales, tales como la bondad, el compañerismo y la fidelidad.

Además, el párroco explicó que la bendición de mascotas es una práctica extendida y realizable en diversas parroquias, donde en ocasiones se convoca abiertamente a los fieles a asistir acompañados por sus animales. 

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Alassia enfatizó la responsabilidad social de asistir, alimentar y respetar a los animales en situación de vulnerabilidad o de calle, dejando una reflexión sobre cómo la fidelidad animal puede servir de aprendizaje para la convivencia en las familias, los ámbitos laborales y la sociedad.


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